Sau vụ cháy, gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên được bố trí học ra sao?

Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phòng học tạm trưa 5/11, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) đã thông báo tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại địa điểm số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục những vấn đề liên quan sau sự cố.

Theo thông báo của nhà trường, trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các môn học cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng đã xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể tới học sinh, phụ huynh. Việc duy trì hoạt động học tập trong thời gian này được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tránh để sự cố ảnh hưởng kéo dài đến chương trình giáo dục.

Hiện trường vụ cháy trường THCS Kim Liên trưa ngày 5/11/2026.

Đối với phương án học tập trong những ngày tiếp theo, UBND phường Kim Liên đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với Trường THCS Kim Liên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm phù hợp. Mục tiêu là tìm được nơi học tập đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy, chữa cháy và tổ chức dạy học, giúp học sinh sớm ổn định nền nếp.

Thời gian và địa điểm chính thức để học sinh quay trở lại học trực tiếp sẽ được nhà trường thông báo sau khi có phương án cụ thể. Đây là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, bởi việc chuyển địa điểm học tập không chỉ liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt, việc đưa đón và quá trình tiếp thu kiến thức của các em.

Bên cạnh việc bố trí địa điểm học mới, nhà trường cũng tiến hành rà soát những thiệt hại về sách giáo khoa, vở ghi và đồ dùng học tập của học sinh sau vụ cháy. Các trường hợp bị ảnh hưởng sẽ được thống kê, tổng hợp để đề xuất nguồn lực hỗ trợ, bổ sung sách vở và dụng cụ học tập. Việc hỗ trợ kịp thời được kỳ vọng giúp các em sớm ổn định tâm lý, không bị thiếu hụt tài liệu khi tiếp tục chương trình học.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trường THCS Kim Liên tạm dừng dạy trực tiếp sau vụ hỏa hoạn ngày 5/11, đồng thời chuẩn bị phương án học online và tìm nơi học an toàn cho học sinh.

Các lực lượng chức năng đồng thời tổ chức sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn, triển khai biện pháp ngăn cháy lan sang những công trình lân cận. Đến khoảng 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13h được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho cơ quan y tế. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, xác minh.

Ngay sau sự cố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường rà soát các cơ sở giáo dục lân cận để tìm phương án bố trí nơi học tập thay thế. Sở yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và không làm gián đoạn chương trình giáo dục. Trước mắt, phương án học trực tuyến được tính đến trong thời gian chờ bố trí địa điểm học trực tiếp ổn định.

Đáng chú ý, từ vụ việc tại Trường THCS Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn. Các trường phải rà soát hệ thống điện, khu vực có nguy cơ cháy nổ, lối thoát nạn và phương tiện phòng cháy, chữa cháy; tuyệt đối không tổ chức dạy học tại những địa điểm chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Việc sớm bố trí nơi học tập mới, duy trì chương trình giáo dục và hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng là những nhiệm vụ cấp thiết đối với Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy. Bên cạnh yêu cầu khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, ổn định tâm lý và không để học sinh bị gián đoạn việc học cần được đặt lên hàng đầu trong quá trình xử lý sự việc.

Mời quý độc giả xem video: Sau vụ cháy khiến 1 người thiệt mạng, trường THCS Kim Liên cho học sinh chuyển sang học trực tuyến - Nguồn: VTV24