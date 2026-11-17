Ngày 17/11, toàn bộ học sinh Trường THCS Kim Liên bắt đầu buổi học trực tiếp đầu tiên sau sự cố cháy khu học tạm. Dù háo hức được gặp lại thầy cô, bạn bè sau thời gian học qua màn hình, nhiều em vẫn không tránh khỏi cảm giác lúng túng, bỡ ngỡ trước những xáo trộn trong ngày đầu làm quen với môi trường mới.

Theo phương án của UBND phường Kim Liên, do điểm trường cũ chưa thể sử dụng, gần 3.000 học sinh được phân chia về 4 địa điểm trên địa bàn, cách trường cũ vài trăm mét, gồm: Trường Tiểu học Khương Thượng, hai phân hiệu của Trường THCS Khương Thượng và Trường Tiểu học Phương Mai. Dự kiến, các em sẽ học nhờ tại đây đến hết năm học 2026 - 2027 để chờ trường cũ hoàn thiện sửa chữa.

Ảnh Nguyên Bảo/Báo Hà Nội Mới

Trước đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận của các trường lân cận và lấy ý kiến phụ huynh. Các nhà trường cũng đã thống nhất quy chế phối hợp nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý học sinh, điều phối giáo viên và sử dụng phòng học, bảo đảm chương trình đào tạo không bị gián đoạn cũng như duy trì tuyệt đối các điều kiện an toàn học đường.

Sự cố xảy ra vào trưa 5/11 tại khu học tạm rộng khoảng 2.000 m2 của Trường THCS Kim Liên trên phố Hoàng Tích Trí - nơi trường sử dụng trong thời gian chờ xây mới cơ sở trên đường Lương Định Của. Công trình gồm 5 dãy nhà song song với kết cấu khung sắt, tường và mái lợp tôn.

Vụ hỏa hoạn khiến một học sinh lớp 6 tử vong, làm hư hại nặng nhiều hạng mục cơ sở vật chất và thiêu rụi sách vở, đồ dùng học tập của nhiều học sinh, buộc nhà trường phải chuyển sang dạy học trực tuyến trong hai tuần qua để ổn định tình hình.

Mời độc giả xem video Chính phủ siết chặt giám sát, lắp camera toàn bộ khu vực trọng yếu để xóa sổ gian lận thi cử