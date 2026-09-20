Sau vai Tạ trong 'Mưa đỏ', diễn viên Phương Nam vào vai nam chính trong 'Út Lan 2'

Phương Nam cho biết nếu vai Tạ trong "Mưa đỏ" đòi hỏi sức bền về thể lực, sự giằng xé nội tâm dữ dội thì vai chính trong "Út Lan 2" là người đàn ông miền Tây khắc khổ, đã khiến anh hao tổn về sức khỏe cho đến tinh thần vì bối cảnh thực địa rất hoang sơ và khắc nghiệt.

Để lột tả sự nhanh nhẹn của người con vùng sông nước, Phương Nam phải tập chèo xuồng, thuyền trên kênh rạch nhiều tuần. Những ngày chưa quen, xuồng quay vòng vòng rồi lật úp là chuyện bình thường.

Đặc biệt, vốn là người sợ rắn nhưng điều trớ trêu, trong bộ phim "Út Lan 2", Phương Nam lại được giao vai diễn là một thợ bắt rắn chuyên nghiệp tên Đen, nhân vật nam chính của bộ phim.

Vượt qua nỗi sợ hãi, Phương Nam đã tham gia khóa học trong nhiều ngày nhằm làm quen với cách cầm, nắm, vuốt ve và khống chế rắn. Tuy nhiên, trong một cảnh quay thực tế, anh vẫn gặp sự cố ngoài dự kiến.

Diễn viên Phương Nam và diễn viên nhí Gia Tuệ góp mặt trong bộ phim

Cảnh quay này không ghi hình trong phim trường mà buộc phải ghi hình tại rừng ngập mặn U Minh Thượng. Điều kiện làm việc khắc nghiệp buộc diễn viên phải thường xuyên ngâm mình dưới nước lạnh, phơi sương nắng, đối mặt với muỗi, vắt và sình lầy.

Trong một lần quay, do trời mưa khiến điều kiện thực tế khác với lúc tập. Phương Nam vừa lôi con rắn lên thì bất ngờ bị nó lao vào cắn. Vết thương chảy máu và ngay lập tức bộ phận y tế đã có mặt để xử lý, sau đó đưa nam diễn viên tới bệnh viện kiểm tra.

Một cảnh trong phim

May mắn, sự cố không để lại vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, Phương Nam cho biết đây là một trong những thử thách lớn nhất khi tham gia bộ phim.

“Út Lan 2” do Trần Trọng Dần đạo diễn, Nguyễn Lê Lan Anh sản xuất. Dàn diễn viên gồm Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Tạ Lâm, Khánh Tiên Leona, Huỳnh Như…

Các nghệ sĩ, diễn viên, khán giả tham dự buổi ra mắt phim “Út Lan 2” vào tối 18/9 (Ảnh: BTC)

Trước ngày công chiếu chính thức 25-9, bộ phim ghi nhận hơn 2 tỷ đồng doanh thu từ lượng vé bán trước trước ngày khởi chiếu chính thức. Phim có các suất chiếu sớm vào 19h ngày 18-9 và trong hai ngày 19-20/9.

Theo ê - kíp, một số suất chiếu sớm nhanh chóng kín chỗ sau khi mở bán. Đây là phần tiếp theo của thương hiệu phim kinh dị “Út Lan”, tiếp tục lấy bối cảnh một vùng quê sông nước và khai thác các chất liệu về tín ngưỡng, truyền thuyết dân gian.

Trước đó, "Út Lan: Oán linh giữ của" ra rạp vào tháng 6-2026, thu hơn 30 tỷ đồng ngay trong tuần đầu và khép lại hành trình với tổng doanh thu hơn 90,3 tỷ đồng.