Sau vai Loan Niệm, Tỉnh Bách Nhiên còn 4 phim chờ lên sóng

Đầu Xuân Tươi Sáng đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Tỉnh Bách Nhiên với vai Loan Niệm. Sau khi bộ phim lên sóng, nam diễn viên nhận thêm sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời những tác phẩm đã hoàn tất trước đó cũng được khán giả chú ý trở lại.

Hiện Tỉnh Bách Nhiên có 4 dự án đang chờ lên sóng gồm Nhất Khúc Tam Sênh, Dạ Bất Thu, Cốc Vũ và Gia Hữu Thất Lang. Không cùng một thể loại, các bộ phim đưa anh đến với nhiều dạng nhân vật, từ chàng trai mang màu sắc kỳ ảo, thành viên đội đặc nhiệm đến cán bộ thuế và người con trong một gia đình đông con.

1. Nhất Khúc Tam Sênh

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Diệc Phi trong phim Nhất Khúc Tam Sênh.

Nhất Khúc Tam Sênh là dự án đặc biệt khi Tỉnh Bách Nhiên có cơ hội tái hợp Lưu Diệc Phi sau nhiều năm. Phim đã hoàn thành ghi hình từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa chính thức lên sóng. Tác phẩm từng mang tên Nam Yên Trai Bút Lục và trải qua quá trình thay đổi, trong đó số tập được điều chỉnh từ 67 xuống 55.

Bộ phim xoay quanh thế giới kỳ ảo, với nhân vật của Lưu Diệc Phi là một bà chủ sở hữu khả năng chế tạo hương liệu đặc biệt. Những loại hương này có thể giúp người khác tháo gỡ những vướng mắc trong chuyện tình cảm. Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Diệp Thân, chàng trai giỏi châm cứu, thông minh, dũng cảm và giàu tình nghĩa.

Quá trình phát hành của phim từng gặp trở ngại do nam diễn viên Triệu Lập Tân, người đảm nhận vai nam thứ, vướng tranh cãi về những phát ngôn trên mạng xã hội. Ê-kíp từng tìm cách xử lý phần hình ảnh liên quan đến nhân vật này nhưng dự án vẫn chưa thể ra mắt. Gần đây, thông tin về việc phim được mua bản quyền phát hành khiến khả năng tác phẩm trở lại màn ảnh sau nhiều năm tiếp tục được quan tâm.

2. Dạ Bất Thu

Tỉnh Bách Nhiên rời xa hình tượng lịch lãm trong Dạ Bất Thu.

Trong Dạ Bất Thu, Tỉnh Bách Nhiên rời xa hình tượng lịch lãm quen thuộc để hóa thân thành Kiều Tam Nhất, một thành viên chủ chốt của đội đặc nhiệm trong bối cảnh chiến tranh.

Kiều Tam Nhất vốn sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng quyết định bước vào quân ngũ với mục đích tìm kiếm cha ruột. Nhân vật mang vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc và có phần bụi bặm. Sự thay đổi về tạo hình của Tỉnh Bách Nhiên đã tạo ra sự tương phản rõ rệt với hình ảnh Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Nếu Loan Niệm gây chú ý bởi phong thái điềm tĩnh và vẻ ngoài chỉn chu, Kiều Tam Nhất lại đặt nam diễn viên vào một không gian đòi hỏi hình tượng cứng cỏi hơn. Đây cũng là một trong những dự án cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của Tỉnh Bách Nhiên.

3. Cốc Vũ

Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Âu Dương Húc, cán bộ thanh tra thuế trong Cốc Vũ.

Cốc Vũ tiếp tục đưa Tỉnh Bách Nhiên vào một bối cảnh khác khi anh đảm nhận Âu Dương Húc, cán bộ thanh tra thuế tại Cục Thuế thành phố Xuân Giang.

Lấy mốc thời gian năm 1994, câu chuyện bắt đầu từ một vụ án liên quan đến hóa đơn giả. Từ đây, Âu Dương Húc cùng Nghiêm Bình An và Chu Hải Dương tham gia điều tra nhiều vụ việc liên quan đến thuế. Tỉnh Bách Nhiên có dịp hợp tác với Tôn Nghệ Châu và Trương Tụng Văn trong dự án.

Đáng chú ý, quan hệ giữa Âu Dương Húc và nhân vật của Trương Tụng Văn không duy trì một chiều. Hai người từ mối quan hệ thân thiết dần đứng ở hai phía đối lập. Hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên trong vai một cán bộ thuế cũng cho thấy nam diễn viên tiếp tục thử nghiệm với những nhân vật không trùng lặp với các vai diễn trước đó.

4. Gia Hữu Thất Lang

Tỉnh Bách Nhiên đóng Lương Đông Cường trong Gia Hữu Thất Lang.

Gia Hữu Thất Lang khai thác câu chuyện gia đình trong khoảng thời gian kéo dài từ thập niên 1970 đến 1990. Phim xoay quanh một gia đình có 7 người con trai sống tại khu tập thể Hạnh Phúc, thành phố Hoài Thành.

Tỉnh Bách Nhiên đóng Lương Đông Cường, người con trai thứ tư. Nhân vật có tính cách chính trực, nhiệt huyết, luôn quan tâm đến người anh thứ hai bị tổn thương tinh thần và không ngừng tìm kiếm những người con thất lạc trong gia đình.

Để ngoại hình phù hợp với nhân vật trưởng thành trong khu tập thể, Tỉnh Bách Nhiên chủ động phơi nắng để sở hữu làn da rám hơn. Vai diễn cũng được giới thiệu là một trong những nhân vật có nhiều cảnh khóc nhất của anh, đặt trọng tâm vào những phân đoạn giàu cảm xúc.

Sau Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên đang có sẵn một loạt dự án với màu sắc khác nhau chờ ngày ra mắt. Từ tác phẩm kỳ ảo đã nằm kho nhiều năm đến những câu chuyện về chiến tranh, điều tra và gia đình, 4 bộ phim mở ra những hướng thể hiện mới của nam diễn viên trên màn ảnh.