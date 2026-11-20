Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Ukraine, các kênh theo dõi hoạt động quân sự cho biết Nga đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tại căn cứ không quân Ukrainka ở vùng Viễn Đông của nước này. Tu-160 là một trong những loại máy bay quân sự lớn nhất đang được đưa vào hoạt động, có khả năng mang vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân.

Khi Nga triển khai các máy bay ném bom hạng nặng, tất cả các khu vực của Ukraine đều có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công, kể cả những nơi cách xa tiền tuyến. Tuy nhiên, cho đến nay, thủ đô Kiev là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những tiếng nổ lớn bắt đầu làm rung chuyển Kiev vào khoảng 1h25 sáng 20/11 (giờ địa phương). Các vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về thành phố.

Các đợt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) liên tiếp tấn công thành phố Kiev trong suốt đêm. Những tiếng nổ tiếp tục vang lên sau 3h sáng (giờ địa phương).

Khoảng 40 phút sau, một loạt tiếng nổ khác tiếp tục vang lên. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một cơ sở hạ tầng tại quận Holosiivskyi đã bị tấn công.

Cảnh báo tên lửa đạn đạo cũng xuất hiện tại các tỉnh Sumy và Poltava, trong khi cảnh báo UAV được phát đi tại nhiều khu vực khác.

Các hệ thống phòng không thậm chí đã được triển khai tại thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, cách xa biên giới Nga. Thống đốc tỉnh Maksym Kozytskyi cảnh báo một UAV của Nga đang bay vòng quanh thành phố.

Tại thành phố Kryvyi Rih ở miền Nam Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV đã nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Một ngày trước cuộc tấn công mới nhất nói trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo Ukraine về khả năng Nga trả đũa sau khi Ukraine tấn công cầu Crimea tới ba lần trong một tuần.

Trong cuộc họp báo ở thành phố Thâm Quyến sau cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga tuyên bố: ''Chúng tôi sẽ không tìm kiếm thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công đó”. Ông cảnh báo đòn trả đũa của Nga sẽ gây tổn thất lớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Ukraine đã gây ra cho cây cầu Crimea.

Theo ông Putin, ông đã chủ động chỉ thị không sử dụng tuyến giao thông chiến lược nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga cho bất kỳ hoạt động hậu cần quân sự nào, nhằm bảo đảm cây cầu này chỉ phục vụ mục đích dân sự. Ukraine khẳng định cây cầu là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Một đoạn đường trên cây cầu Crimea đã bị sập sau cuộc tấn công bằng tên lửa Flamingo của Ukraine trong đêm 17/11.