Sau tuổi nghỉ hưu, muốn cuộc sống an yên đừng để vướng bận 3 điều này

Có người nghỉ hưu xong cả ngày nằm sofa lướt điện thoại, càng lướt càng thấy khoảng trống tâm hồn thênh thang. Có người quen nhịp bận rộn ở cơ quan, khi về nhà lại quay sang soi mói, cằn nhằn khiến vợ chồng phát sinh va chạm liên miên. Lại có người chắt bóp không dám ăn, không dám tiêu, lúc nào cũng tự nhủ "để sau này tính".

Nhưng "sau này" là khi nào? Nếu không chủ động thay đổi tâm thái kịp thời, chúng ta rất dễ lãng phí những năm tháng an yên quý giá còn lại của cuộc đời.

Nghỉ hưu, 3 điều không vướng bận để cuộc sống an yên

1. Học cách đưa bản thân trở lại trung tâm cuộc sống

Nghỉ hưu không phải là bị cuộc sống "bỏ lại phía sau", mà là cơ hội cởi bỏ gánh nặng trách nhiệm công việc. Trước đây vì gia đình ta hy sinh sở thích, vì sinh kế ta hoãn lại ước mơ, vì con cái ta dành trọn những gì tốt nhất. Giờ đây con cái đã trưởng thành, chặng đường còn lại hãy học cách đưa bản thân trở về vị trí trung tâm.

Tôi từng biết một vị cán bộ hưu trí từng là lãnh đạo của cơ quan, làm việc quyết đoán và được mọi người nể trọng. Ngày mới rời công sở, ông hụt hẫng vô cùng vì cảm thấy mình không còn bận rộn. Nhờ lời khuyên của vợ, ông bắt đầu tập thể dục sáng, học chụp ảnh bằng điện thoại và tham gia hoạt động cộng đồng ở khu dân phố. Khi có người hỏi: "Bác nghỉ hưu rồi sao vẫn bận thế?". Ông cười đáp: "Trước đây bận vì mưu sinh; giờ bận vì cuộc sống này quá đáng sống!".

Đến tuổi này, quan trọng không phải trong tay có bao nhiêu tiền tích lũy, mà trong lòng có mối bận tâm tích cực nào không. Trồng hoa, câu cá, đi du lịch, đọc sách, hay đơn giản là thưởng trà dưới nắng chiều... Cuộc sống không cần diễn cho ai xem, chỉ cần bản thân thấy thảnh thơi, tự tại đã là một loại hạnh phúc trọn vẹn.

Phần thưởng lớn nhất của nửa sau cuộc đời là khi bản thân biết khép lại vướng bận, cùng người đồng hành tận hưởng những phút giây thảnh thơi, tự tại. Ảnh minh họa: iStock

2. Giữ ranh giới với con cái và trân trọng người bạn đời

Bước vào tuổi xế chiều, hai mối quan hệ cốt lõi quyết định trực tiếp đến sự bình an trong tâm trí chính là con cái và người bạn đời.

Đối với con cái – Yêu thương cần có ranh giới

Nhiều cha mẹ mắc sai lầm khi dồn toàn bộ tâm trí, kỳ vọng vào con, rồi tự làm mình tổn thương vì con bận rộn không thể túc trực bên mình. Cha mẹ thông thái sẽ yêu thương con nhưng không phụ thuộc cảm xúc, quan tâm nhưng không can thiệp sâu, sẵn sàng giúp đỡ khi con cần và im lặng lùi lại nửa bước để con tự lập.

Đối với bạn đời – Trân trọng người đồng hành tri kỷ

Thời trẻ vì bận rộn cơm áo gạo tiền mà nhiều điều chưa kịp nói, nhiều cảm xúc chưa kịp thấu hiểu. Nghỉ hưu là lúc hai vợ chồng chạm mặt 24/7, rất dễ phát sinh va chạm từ những thói quen nhỏ nhặt.

Hãy nhớ rằng người bên bạn hôm nay chính là tri kỷ quý giá nhất được thời gian để lại. Bớt cãi nhau một câu là thêm một phần bao dung; bớt bới móc quá khứ là thêm trân trọng hiện tại. Cùng đi chợ, dạo bộ, ngắm hoàng hôn – đó mới là sự lãng mạn thực sự của tuổi già.

3. Khép lại vướng bận quá khứ để tâm trí được thanh thản

Muốn những năm tháng còn lại được nhẹ nhõm, người nghỉ hưu nhất định phải dứt khoát rũ bỏ những gánh nặng không đáng có trong suy nghĩ:

Buông bỏ chuyện cũ: Thành bại, mất mát hay tiếc nuối ngày xưa đã là một phần của lịch sử. Không ai có thể vừa bước tiếp về tương lai vừa ngoái đầu tự dằn dặt bản thân bằng câu hỏi "giá như".

Ngừng so sánh với xung quanh: Miệng lưỡi hay sự phán xét của người đời không quyết định được chất lượng sống của bạn. Đừng so sánh nhà cửa, sự thành đạt của con cái hay sổ tiết kiệm với người khác, bởi mỗi gia đình có một nhịp sống riêng.

Bớt lo âu vô cớ: Đừng than thở về ngày đã qua, cũng đừng sợ hãi ngày mai chưa tới. Đến giờ thì ăn, mệt thì ngủ, vui thì cười trọn vẹn với hiện tại.

Phần thưởng lớn nhất của nửa sau cuộc đời

Hạnh phúc tuổi già vốn dĩ rất đơn giản: Thân thể khỏe mạnh, gia đình bình an, có vài người bạn tri kỷ để hàn huyên, đêm ngủ một giấc sâu và sáng thức dậy có việc mình thích làm.

Chặng đường nửa sau cuộc đời không so ai sở hữu nhiều tài sản hơn, mà so ai sống bình thản và thảnh thơi hơn.

Từ hôm nay, bớt một chút lo toan, thêm một chút hân hoan; bớt một chút để ý thiên hạ, thêm một chút yêu thương chính mình. Cuộc đời còn lại rất đắt, đừng lãng phí thời gian vào so kè và muộn phiền!