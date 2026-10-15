Sau tuổi 70, uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có cần thiết?

1. Sau tuổi 70 có cần uống vitamin tổng hợp hằng ngày?

NỘI DUNG 1. Sau tuổi 70 có cần uống vitamin tổng hợp hằng ngày? 2. Những vitamin và khoáng chất cần được chú ý 3. Uống vitamin tổng hợp có giúp khỏe hơn và sống lâu hơn? 4. Cách bổ sung vitamin tổng hợp an toàn sau tuổi 70

Khi tuổi cao, cảm giác thèm ăn có thể giảm, khả năng nhai nuốt kém hơn và một số bệnh lý hoặc thuốc điều trị có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu chất dinh dưỡng. Vì vậy, sau tuổi 70, người cao tuổi và người chăm sóc cần chú ý hơn đến chất lượng bữa ăn và nguy cơ thiếu vitamin, khoáng chất.

Tuy nhiên, tuổi tác không phải là lý do duy nhất để bắt đầu uống vitamin tổng hợp. Nếu vẫn ăn uống đa dạng, đủ năng lượng và không có tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, người cao tuổi khỏe mạnh chưa chắc cần dùng thêm sản phẩm này mỗi ngày.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin tổng hợp và khoáng chất có thể giúp bổ sung những chất cơ thể chưa nhận đủ từ thực phẩm. Dù vậy, bằng chứng về khả năng phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư và giảm nguy cơ tử vong nói chung vẫn chưa đủ để khuyến nghị mọi người sử dụng thường xuyên.

Vì thế, thay vì mặc định phải uống vitamin tổng hợp khi bước qua tuổi 70, người cao tuổi nên xem xét chế độ ăn, thể trạng, bệnh đang mắc và những chất dinh dưỡng có nguy cơ thiếu hụt.

2. Những vitamin và khoáng chất cần được chú ý

Sau tuổi 70, nguy cơ thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất có thể tăng lên. Ảnh minh họa AI

Vitamin B12: Tuổi cao có thể làm giảm khả năng hấp thu vitamin B12 từ thực phẩm. Một số thuốc, chẳng hạn thuốc giảm acid dạ dày dùng kéo dài, cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng vitamin B12. Người ăn ít thực phẩm có nguồn gốc động vật hoặc có nguy cơ hấp thu kém nên trao đổi với bác sĩ về việc đánh giá và bổ sung nếu cần.

Thiếu vitamin B12 có thể gây thiếu máu và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Mệt mỏi, tê bì tay chân hoặc giảm khả năng tập trung có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau, vì vậy không nên tự kết luận thiếu vitamin chỉ dựa trên triệu chứng.

Vitamin D: Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì sức khỏe xương. Người ít ra ngoài trời, ít tiếp xúc với ánh nắng hoặc có vấn đề về hấp thu có thể có nguy cơ thiếu vitamin D. Việc bổ sung cần căn cứ vào chế độ ăn, tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn; không nên tự dùng liều cao chỉ vì đã ngoài 70 tuổi.

Canxi và các vi chất khác: Canxi, sắt, folate và một số vitamin, khoáng chất khác cũng cần được quan tâm tùy từng trường hợp. Người ăn uống kém, sụt cân kéo dài, mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc đang điều trị bệnh mạn tính có thể cần được đánh giá dinh dưỡng kỹ hơn. Không phải ai cũng cần bổ sung tất cả các chất này.

3. Uống vitamin tổng hợp có giúp khỏe hơn và sống lâu hơn?

Vitamin tổng hợp có thể hữu ích khi chế độ ăn không đáp ứng đủ nhu cầu hoặc khi người dùng có nguy cơ thiếu nhiều vi chất. Tuy nhiên, không nên xem đây là cách thay thế việc ăn uống lành mạnh hay một biện pháp chắc chắn giúp phòng bệnh.

Theo NIH, kết quả nghiên cứu về vitamin tổng hợp đối với việc phòng ngừa bệnh mạn tính còn chưa thống nhất. Nhiều nghiên cứu chưa ghi nhận lợi ích rõ rệt đối với nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc tử vong nói chung.

Một số thử nghiệm ở người cao tuổi ghi nhận khả năng cải thiện khiêm tốn ở một số bài kiểm tra trí nhớ hoặc chức năng nhận thức. Chẳng hạn, một nghiên cứu được NIH giới thiệu năm 2023 ghi nhận điểm nhớ lại từ có cải thiện nhẹ ở nhóm dùng vitamin tổng hợp so với nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để khẳng định mọi người trên 70 tuổi nên uống vitamin tổng hợp nhằm ngăn suy giảm trí nhớ.

Lợi ích thực tế phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng và thành phần sản phẩm. Nếu cơ thể không thiếu chất, uống thêm vitamin không đồng nghĩa với việc sẽ khỏe hơn.

4. Cách bổ sung vitamin tổng hợp an toàn sau tuổi 70

Nếu chế độ ăn thiếu đa dạng, người cao tuổi nên xem xét điều chỉnh bữa ăn trước khi tự mua thực phẩm bổ sung. Có thể chia nhỏ bữa nếu nhanh no, lựa chọn thực phẩm mềm và dễ nhai, bổ sung nguồn protein phù hợp, rau củ, trái cây và sữa hoặc chế phẩm từ sữa nếu dung nạp được.

Khi ăn uống kém kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ thiếu vi chất, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định nguyên nhân và lựa chọn cách bổ sung phù hợp. Người mắc bệnh thận, bệnh gan hoặc đang dùng nhiều loại thuốc càng cần thận trọng.