Sau tuổi 70 có nên uống cà phê không?

Nội dung 1. Một số lợi ích của cà phê với người sau tuổi 70 2. Những điều cần lưu ý khi uống cà phê ở người lớn tuổi

1. Một số lợi ích của cà phê với người sau tuổi 70

Trên thực tế, nếu duy trì một lượng vừa phải và khả năng dung nạp của cơ thể tốt, uống cà phê vẫn mang lại một số lợi ích thiết thực cho người lớn tuổi:

Cà phê chống oxy hóa và giảm viêm

Hạt cà phê chứa rất nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm, cải thiện độ nhạy insulin, tăng cường trao đổi chất, ức chế sự hấp thụ chất béo.

Chất chống oxy hóa trong cà phê có thể làm giảm sự suy thoái của tế bào và giúp tế bào phục hồi tốt hơn sau khi tiếp xúc với các tác động có hại như viêm nhiễm.

Hầu hết các nghiên cứu về cà phê đều phát hiện ra rằng, việc tiêu thụ cà phê ở mức độ vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và tử vong do nhiều nguyên nhân.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Uống cà phê điều độ giúp cải thiện chức năng nhận thức ở người sau tuổi 70. Ảnh minh họa AI

Cà phê giúp duy trì sự tỉnh táo, cải thiện sự tập trung. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống cà phê điều độ có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, hỗ trợ làm chậm sự tiến triển của các bệnh như Alzheimer hay mất trí nhớ.

Một nghiên cứu công bố gần đây trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy, uống cà phê mỗi ngày giúp cải thiện chức năng nhận thức ở những người có nhịp tim không đều.

Các nhà khoa học đã phân tích và kết luận, uống cà phê làm giảm được tình trạng suy giảm nhận thức, vốn là mối nguy hiểm thường gặp của rối loạn nhịp tim, làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Hỗ trợ trao đổi chất và duy trì cơ bắp

Một số nghiên cứu gần đây ghi nhận thói quen uống cà phê điều độ ở người lớn tuổi hỗ trợ duy trì cơ bắp và chuyển hóa.

Một nghiên cứu gần đây đã tìm thấy mối liên hệ tích cực giữa việc tiêu thụ cà phê và khối lượng cơ xương. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 2.000 người lớn tuổi từ 40 - 87 tuổi và phát hiện ra rằng, việc tiêu thụ cà phê thường xuyên góp phần duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp khi già đi.

2. Những điều cần lưu ý khi uống cà phê ở người lớn tuổi

Dù vẫn có lợi nhưng cơ thể người ở độ tuổi 70 trở lên thường nhạy cảm hơn với caffeine do tốc độ chuyển hóa chậm lại. Các chuyên gia khuyên mọi người nên thận trọng với những tác dụng phụ khi tiêu thụ cà phê, nhất là với người cao tuổi hay mắc bệnh mạn tính.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ: Caffeine lưu lại trong cơ thể khá lâu. Người cao tuổi vốn dễ gặp tình trạng khó ngủ hoặc mất ngủ, nếu uống cà phê vào buổi chiều hoặc tối sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề này. Nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tuyệt đối tránh uống vào buổi tối để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tim mạch và huyết áp: Caffeine có thể làm tăng nhẹ nhịp tim hoặc huyết áp tạm thời. Người có tiền sử huyết áp cao không ổn định, rối loạn nhịp tim cần tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cà phê.

Thận trọng nếu có bệnh dạ dày: Cà phê kích thích tăng tiết axit dạ dày gây cồn cào, khó chịu hoặc trào ngược acid đối với những ai có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản, đặc biệt là uống khi đói.

Ảnh hưởng đến sức khỏe xương:Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể tác động đến quá trình hấp thụ canxi, là một yếu tố cần lưu ý đối với người cao tuổi có nguy cơ hoặc đang bị loãng xương.

Với người đang có các bệnh lý nền (như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm loét dạ dày...) hoặc đang phải dùng nhiều loại thuốc điều trị cần trao đổi với bác sĩ để có hướng dẫn phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe. Nên dừng uống cà phê nếu có các dấu hiệu như: tim đập nhanh, tăng huyết áp, lo lắng, bồn chồn, mất ngủ...