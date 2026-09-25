Sau tuổi 60, người nghỉ hưu thảnh thơi nhất quyết không rơi vào chữ 'chờ'

Những người nghỉ hưu sống viên mãn, tự tại nhất luôn làm tốt 3 việc tưởng chừng rất nhỏ.

3 việc người nghỉ hưu cần làm để cuộc sống an yên

Không biến cuộc sống của mình thành chữ "chờ"

Những người già sống thảnh thơi không bao giờ khoanh tay ngồi "chờ": Không chờ con cái rảnh rỗi đến thăm, không thấp thỏm chờ tiếng chuông điện thoại, cũng không chờ ai đó đến rủ rê mới chịu bước ra ngoài. Họ tự thiết lập lịch trình, giữ nhịp sinh hoạt và nuôi dưỡng những mối bận tâm tích cực cho riêng mình.

Sáng ra có việc để làm, ngày có việc để bận, tối có điều để suy ngẫm. Trồng một chậu hoa, luyện vài nét chữ, đánh ván cờ hay thong dong dạo bộ... Những niềm vui ấy tuy nhỏ bé nhưng lấp đầy quỹ thời gian. Khi tâm trí bận rộn một cách tích cực, con người ta chẳng còn thời gian để mong chờ vặt vãnh. Tâm không trống rỗng thì lòng tự khắc an yên.

Ngược lại, những người càng sống càng u uất lại rơi vào cái bẫy của sự chờ đợi. Đợi con về, đợi người chuyện trò; không đợi được thì hụt hẫng, đợi được rồi lại nơm nớp sợ mất đi. Lối sống thụ động ấy chỉ khiến thế giới tuổi xế chiều ngày càng thu hẹp và ngột ngạt.

Tự tìm kiếm những trải nghiệm mới và nuôi dưỡng niềm vui chủ động là cách tốt nhất giúp người sau tuổi 60 giữ cho tâm trí luôn thảnh thơi, tự tại. Ảnh minh họa: iStock

2. Không gom dồn cảm xúc tiêu cực vào lòng

Muốn thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, tâm trí tuyệt đối không được "chứa rác". Người nghỉ hưu sống thảnh thơi khi không vui sẽ bộc lộ ra ngoài, có tâm sự liền tìm người bộc bạch, gặp chuyện uất ức nhất quyết không nuốt hờn vào trong. Họ hiểu rằng, gom dồn cảm xúc tiêu cực lâu ngày sẽ tích tụ thành bệnh tật.

Họ luôn tìm kiếm khoảng xả cho tinh thần: Đó có thể là lời tâm sự với người bạn đời, đôi ba câu chuyện gẫu cùng tri kỷ, vài dòng nhật ký hay đơn giản là xỏ giày ra ngoài hít thở khí trời. Cảm xúc được giải tỏa sẽ giúp thân thể nhẹ nhõm, gia đạo ấm êm.

Ngược lại, thói quen giấu kín nỗi niềm, chịu đựng âm thầm sẽ làm năng lượng tiêu cực tích tụ. Đến một lúc nào đó, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng đủ bùng nổ cơn tức giận. Bùng nổ xong lại hối hận, hối hận rồi lại tiếp tục dồn nén – vòng quẩn quanh ấy chỉ làm bản thân kiệt quệ và người xung quanh mệt mỏi.

3. Không coi con cái là tất cả thế giới

Con cái có cuộc sống, gánh nặng và ranh giới riêng của chúng. Người già sống thông thái sẽ không nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của con mỗi ngày, không thao thức đoán già đoán non lý do con chậm gọi điện, càng không sống trong tâm thế khắc mòn chờ con về nhà.

Họ chăm sóc tốt cho chính mình, vun vén tình cảm với người bạn đời và duy trì các mối quan hệ bạn bè thân thiết. Con cái về thăm thì vui vẻ đón nhận, con bận rộn không về cũng chẳng thở ngắn than dài. Họ hiểu rằng: Con cái không phải là tất cả cuộc đời họ, bản thân họ mới là tâm điểm.

Ngược lại, việc đặt toàn bộ kỳ vọng và cảm xúc lên vai con cái chỉ tạo ra gánh nặng cho cả hai thế hệ. Nhất cử nhất động của con kéo theo tâm trạng của cha mẹ, khiến con cái áp lực ngột ngạt, còn bản thân cha mẹ thì kiệt sức vì muộn phiền.

Phần thưởng lớn nhất của nửa sau cuộc đời

Cả 3 việc trên đều không khó để thực hiện, nhưng lại quyết định trực tiếp đến chất lượng sống xế chiều. Đỉnh cao của nghệ thuật nghỉ hưu không nằm ở sự phô trương hay giàu có, mà nằm ở sự tự chủ, giải tỏa tâm trí và giữ vững ranh giới cá nhân.

Thả lỏng tâm thái, tự tìm niềm vui, sống cho chính mình - đó mới là kim chỉ nam giúp người cao tuổi trưởng thành tận hưởng trọn vẹn sự an yên, khỏe mạnh và thảnh thơi!