Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Sau tuổi 60, có những trăn trở từng khiến chúng ta đau đáu suốt nhiều năm nhưng đến chặng đường này đã không còn cần thiết phải ôm giữ. Đó là mong muốn quyết định thay con, sự trông chờ phụ thuộc vào hậu thế, hay những dằn dặt tiếc nuối về chuyện đã qua.

Biết buông bỏ đúng lúc không phải là sự mặc kệ hay buông xuôi, mà là trí tuệ ứng xử giúp người lớn tuổi giữ lại năng lượng cho những điều thực sự có giá trị với chính mình.

Sau tuổi 60, trút bỏ 3 gánh nặng này để sống an yên

Trút bỏ mong muốn quyết định thay con: Trả lại sự tự lập cho hậu thế

Cha mẹ nào cũng từng lo cho con từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi con đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, cách yêu thương đúng đắn nhất chính là học cách lùi lại.

Không ít người dù con đã ngoài 30, 40 tuổi vẫn muốn can thiệp vào hầu hết mọi việc trong nhà con: Từ cách chi tiêu, nuôi dạy cháu đến chuyện vợ chồng ứng xử. Phần lớn sự can thiệp ấy bắt nguồn từ tình thương của người đi trước, nhưng vô hình trung lại biến thành áp lực kìm kẹp người trẻ.

Một người trưởng thành cần có khoảng trống để tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Sau tuổi 60, bớt hỏi han quá sâu, bớt kiểm soát không phải là hết thương con, mà là sự tôn trọng cần thiết giữa hai thế hệ.

Khi không còn phải đau đầu theo sát từng bước đi của con cái, cha mẹ sẽ có thêm thời gian cho chính mình: Chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, làm vườn, đọc sách hoặc đơn giản là tận hưởng một ngày trọn vẹn mà không bị vướng bận bởi những lo toan ngoài tầm tay.

Tuổi xế chiều chỉ thực sự nhẹ nhõm khi bản thân biết dọn dẹp tâm trí, trút bỏ những gánh nặng không còn thuộc về mình để tận hưởng niềm vui bình dị bên những người bạn tri kỷ. Ảnh minh họa: iStock

Trút bỏ tâm lý trông chờ: Chủ động làm chủ cuộc sống của chính mình

Quan niệm "trẻ nuôi con, già nhờ con" từng là điểm tựa tâm lý của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nếu coi sự chăm sóc của con cái là chỗ dựa duy nhất, người già rất dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng và bị bỏ rơi khi con cái bận rộn với guồng quay mưu sinh.

Con cái dù hiếu thảo đến đâu cũng có gia đình riêng và những gánh nặng trên vai. Vì vậy, sự an yên bền vững nhất ở tuổi già phải xuất phát từ sự chủ động của bản thân:

Về tài chính: Tiếp tục làm công việc nhẹ nhàng phù hợp hoặc chủ động quản lý khoản tiết kiệm, lương hưu phòng thân.

Về sức khỏe: Duy trì vận động vừa sức, ăn uống khoa học, thăm khám định kỳ thay vì đợi đau ốm mới lo liệu.

Về tinh thần: Xây dựng đời sống riêng với vài người bạn tri kỷ, nhóm đi bộ, câu lạc bộ văn nghệ hoặc một sở thích từng bị lỡ dở thời trẻ.

Tự chủ không có nghĩa là đẩy con cái ra xa. Cha mẹ vẫn vui vẻ đón nhận sự quan tâm của con, nhưng không đặt toàn bộ hạnh phúc và sự thảnh thơi của mình vào sự có mặt của người khác.

Chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và duy trì lối sống năng động giúp người cao tuổi làm chủ cuộc sống xế chiều. Ảnh minh họa: iStock

Trút bỏ dằn dặt quá khứ và nỗi sợ mơ hồ về tương lai

Thời gian rảnh rỗi ở tuổi xế chiều dễ khiến con người ta chìm đắm vào những hoài niệm. Có người nuối tiếc vì tuổi trẻ chưa kiếm được nhiều tiền, ấm ức vì một chuyện cũ từ vài chục năm trước, hoặc tiếc nuối những cơ hội đã bỏ lỡ. Số khác lại dành quá nhiều thời gian để lo sợ bệnh tật, sợ sự cô đơn và sợ những thay đổi chưa tới.

Nhưng sống mãi trong quá khứ hay lo lắng cho tương lai chỉ khiến hiện tại trôi qua một cách lãng phí. Những chuyện đã xảy ra không thể đảo ngược; những điều chưa đến cũng chẳng thể đoán trước.

Thay vì liên tục dằn dặt bằng câu hỏi "Giá như ngày đó...", hãy tập trung cho khoảnh khắc hiện tại: Một buổi sáng đi bộ dạo phố, chăm vài chậu cây cảnh, uống tách trà ấm hay trò chuyện cùng một người bạn cũ. Đưa tâm trí trở về với hiện tại chính là cách đơn giản nhất để chữa lành những tổn thương tinh thần.

Sự thấu hiểu, đồng điệu giữa hai người bạn đời là điểm tựa tinh thần vững chắc vượt qua những biến chuyển của thời gian. Ảnh minh họa: iStock

An yên là khi biết cởi bỏ vướng bận tâm trí

Bước qua tuổi 60, những việc cần làm trên sẽ giúp bạn sống an yên hơn. Buông bớt sự can thiệp không phải là lạnh nhạt; chủ động chuẩn bị cuộc sống riêng không phải là xa cách; không dằn dặt chuyện cũ không phải là vô tình. Đó là sự chuyển giao cần thiết khi bước sang nửa sau cuộc đời.

Đến một lúc nào đó, thước đo giá trị tuổi già không còn là khối tài sản tích lũy hay sự thành đạt của con cái, mà là mỗi sáng thức dậy, bản thân vẫn có thể tự chăm sóc chính mình, tâm trí bình thản, có việc mình thích để làm và trong lòng không còn vướng bận những muộn phiền đã qua.