Sau tuổi 50, vì sao bụng chảy xệ dù không tăng cân?

Nhiều người gặp phải tình trạng bụng chảy xệ sau tuổi 50. Tình trạng này là do quá trình lão hóa và giảm khối lượng cơ. Việc ít vận động có thể làm tăng lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở vùng bụng. Để duy trì vóc dáng và sức khỏe, việc tập luyện thường xuyên và chế độ dinh dưỡng hợp lý là rất quan trọng.

1. Những thay đổi khiến mỡ dễ tích tụ quanh bụng

Sau tuổi 50, quá trình lão hóa đi kèm nhiều thay đổi về khối lượng cơ, mức độ vận động và chuyển hóa năng lượng. Nếu ít vận động, khối lượng cơ có thể giảm dần, trong khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên. Mỡ cũng có xu hướng phân bố nhiều hơn ở vùng bụng.

Sự thay đổi này không nhất thiết khiến cân nặng tăng rõ rệt. Chẳng hạn, một người có thể giảm một phần khối cơ nhưng đồng thời tăng lượng mỡ tương ứng, khiến số cân trên bàn cân gần như không thay đổi. Tuy nhiên, vòng eo lại lớn hơn và cơ thể kém săn chắc.

Mức độ tích mỡ vùng bụng còn chịu ảnh hưởng của chế độ ăn, hoạt động thể chất, giấc ngủ và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá sự thay đổi vóc dáng sau tuổi 50.

Sau tuổi 50, nhiều người nhận thấy vòng eo lớn dần dù cân nặng gần như không thay đổi. Ảnh: AI.

2. Vì sao không tăng cân nhưng vòng eo vẫn lớn?

Nhiều người sau tuổi 50 vẫn duy trì mức cân nặng quen thuộc nhưng nhận thấy quần áo chật hơn ở vùng eo. Điều này cho thấy chỉ số trên cân không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác sự thay đổi vóc dáng. Cân nặng là tổng khối lượng của cơ thể, bao gồm cơ, mỡ, xương, nước và các mô khác. Vì vậy, khi các thành phần này thay đổi theo những hướng khác nhau, con số trên cân có thể gần như không đổi trong khi hình dáng cơ thể thay đổi.

Vòng eo vì thế là một chỉ số nên được theo dõi cùng với cân nặng. Nếu cân nặng ổn định nhưng vòng eo tăng dần, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang thay đổi theo hướng tích tụ nhiều mỡ hơn ở vùng bụng. Ngoài ra, bụng to không phải lúc nào cũng do tăng mỡ. Đầy hơi, táo bón, tư thế hoặc sự thay đổi của cơ thành bụng cũng có thể ảnh hưởng đến hình dáng vòng bụng. Do đó, không nên chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá vóc dáng sau tuổi 50.

3. Cách hạn chế bụng chảy xệ sau tuổi 50

Để hạn chế tăng mỡ và duy trì vóc dáng săn chắc, những người sau tuổi 50 nên tuân thủ:

- Duy trì tập sức mạnh: Tập ít nhất 2 buổi mỗi tuần, ưu tiên các bài tác động đến nhóm cơ lớn như squat, đứng lên ngồi xuống ghế, chống đẩy, kéo dây kháng lực hoặc tập tạ. Mức độ tập nên tăng dần theo khả năng.

- Kết hợp vận động aerobic: Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi hoặc các hoạt động tương tự giúp tăng tiêu hao năng lượng và hỗ trợ kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể.

- Ăn đủ chất, không cắt giảm quá mức: Bảo đảm protein, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo phù hợp; hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm nhiều đường và các món cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

- Ngủ đủ và đều: Duy trì giấc ngủ chất lượng giúp kiểm soát cảm giác đói, lựa chọn thực phẩm và khả năng duy trì vận động.

- Theo dõi cả vòng eo và cân nặng: Không chỉ dựa vào số cân, nếu vòng eo tăng dần dù cân nặng ổn định, nên xem xét lại mức độ vận động, chế độ ăn và khả năng duy trì khối cơ.