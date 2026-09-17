Sau tuổi 50, thử đi bộ theo cách này để rèn cả sức bền và thăng bằng

1. Thay đổi nhịp độ để làm mới buổi đi bộ

Đi bộ đều đặn là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với nhiều người sau tuổi 50. Tuy nhiên, nếu luôn duy trì một tốc độ và đi trên địa hình bằng phẳng, cơ thể chủ yếu làm quen với việc vận động liên tục mà ít phải thích ứng với những thay đổi về cường độ hay nhịp độ.

Một cách đơn giản để làm mới buổi tập là luân phiên giữa các khoảng đi bộ nhanh và chậm. Sau vài phút khởi động với tốc độ thoải mái, bạn có thể tăng tốc trong khoảng 1 - 2 phút, sau đó giảm xuống nhịp chậm hơn; lặp lại chu kỳ này vài lần tùy thể trạng và thời gian tập.

Những khoảng đi nhanh tạo ra các đợt vận động có cường độ cao hơn, giúp cơ thể làm quen với việc tăng nhịp tim và nhịp thở, trong khi các khoảng đi chậm giúp duy trì buổi tập mà không phải liên tục gắng sức. Người mới bắt đầu chỉ cần tăng tốc vừa phải, ở mức vẫn có thể nói được câu ngắn nhưng cảm nhận rõ hơi thở nhanh hơn là phù hợp.

Người mới bắt đầu chỉ cần tăng tốc vừa phải, ở mức vẫn có thể nói được câu ngắn nhưng cảm nhận rõ hơi thở nhanh hơn là phù hợp. Ảnh minh họa AI.

2. Đổi hướng, thay đổi cách bước

Bên cạnh việc thay đổi tốc độ, hãy dành một khoảng ngắn trong buổi đi bộ cho những cách bước khác nhau để cơ thể phải liên tục điều chỉnh trọng tâm. Đây là cách đơn giản để đưa yếu tố thăng bằng vào một hình thức vận động vốn quen thuộc.

Bạn có thể chọn một đoạn đường bằng phẳng, rộng và không có vật cản để bước ngang từng bước nhỏ sang trái rồi sang phải. Khi đổi hướng, nên thực hiện từ tốn, giữ thân người ổn định và tránh xoay người đột ngột.

Một lựa chọn khác là đi theo kiểu gót chạm mũi chân trên một đoạn rất ngắn. Khi đó, gót chân trước đặt gần mũi bàn chân sau, giúp tăng yêu cầu về khả năng kiểm soát tư thế và phối hợp động tác. Người chưa quen nên thực hiện gần một điểm tựa chắc chắn để có thể vịn khi cần.

Không cần tập lâu hoặc thực hiện nhiều lần. Mục tiêu là để cơ thể làm quen với việc chuyển trọng tâm, thay đổi hướng và kiểm soát bước chân trong những tình huống khác với đi bộ thông thường.

3. Sắp xếp buổi đi bộ vừa sức, an toàn

Một buổi tập có thể bắt đầu bằng 5 - 10 phút đi bộ nhẹ để khởi động, làm nóng cơ thể, sau đó, thực hiện các khoảng đi bộ nhanh và chậm như đã đề cập, rồi kết thúc bằng vài phút đi bộ thoải mái. Các bài tập đổi hướng, bước ngang hoặc gót chạm mũi có thể được đưa vào một khoảng ngắn riêng, thay vì cố gắng thực hiện khi đã quá mệt.

Với người mới tập hoặc lâu ngày ít vận động, không cần đưa tất cả yếu tố vào ngay từ đầu. Hãy duy trì việc đi bộ thường xuyên trước, sau đó từng bước thêm những khoảng thay đổi tốc độ và bài tập thăng bằng khi cơ thể đã quen.

An toàn cũng quan trọng không kém cường độ. Bạn nên chọn giày vừa chân, có độ bám phù hợp; ưu tiên mặt đường bằng phẳng, đủ sáng và ít vật cản. Khi tập các động tác đòi hỏi giữ thăng bằng, người tập không nên vừa đi vừa nhìn điện thoại, cũng không nên chọn nơi trơn trượt, quá đông người hoặc có nhiều bậc cấp.

Mục tiêu không phải là đi thật nhanh hay thực hiện những động tác khó, mà là giúp cơ thể duy trì khả năng đi lại ổn định, kiểm soát bước chân và thích ứng với những thay đổi trong quá trình di chuyển. Đây đều là những yếu tố cần thiết để duy trì sự chủ động trong các hoạt động hằng ngày khi tuổi tác tăng lên.

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