Sau tuổi 50, tập sức mạnh khi bụng đói có làm giảm hiệu quả tăng cơ?

1. Lợi ích của tập sức mạnh sau tuổi 50

Nội dung 1. Lợi ích của tập sức mạnh sau tuổi 50 2. Nhịn ăn trước buổi tập ảnh hưởng thế nào đến cơ bắp? 3. Lưu ý khi tập sức mạnh để tăng cơ

Sau tuổi 50, khối lượng và sức mạnh cơ bắp có xu hướng suy giảm theo tuổi. Tập luyện kết hợp với dinh dưỡng hợp lý giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ tăng cơ và bảo đảm khả năng vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Tập sức mạnh là một trong những cách giúp làm chậm quá trình này. Các bài tập như nâng tạ, squat, đứng lên ngồi xuống trên ghế hoặc sử dụng dây kháng lực tạo sức cản cho cơ bắp, kích thích cơ thích nghi và phát triển sức mạnh.

Duy trì tập luyện đều đặn còn giúp cải thiện khả năng thực hiện các hoạt động thường ngày, hỗ trợ giữ thăng bằng và góp phần duy trì tính độc lập khi tuổi cao. Để đạt hiệu quả, người tập cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, thực hiện đúng kỹ thuật và tăng dần mức độ theo khả năng.

Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn cung cấp đủ năng lượng và protein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, phục hồi và phát triển cơ bắp. Vì vậy, người trên 50 tuổi cần quan tâm đến cả chất lượng buổi tập lẫn chế độ dinh dưỡng, thay vì chỉ chú trọng mức tạ hoặc thời điểm ăn.

Tập luyện kết hợp với dinh dưỡng hợp lý giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ tăng cơ và bảo đảm khả năng vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: AI.

2. Nhịn ăn trước buổi tập ảnh hưởng thế nào đến cơ bắp?

Tập sức mạnh khi chưa ăn sáng hoặc sau nhiều giờ nhịn ăn không đồng nghĩa với việc cơ bắp sẽ mất đi hay hiệu quả tăng cơ chắc chắn giảm. Ảnh hưởng thực tế phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng, thời gian nhịn ăn, cường độ vận động và khả năng đáp ứng của từng người.

Nếu đã ăn đầy đủ trong ngày hôm trước, cảm thấy khỏe và có thể hoàn thành bài tập với cường độ phù hợp, một số người vẫn tập tốt vào buổi sáng trước khi ăn. Không phải ai cũng cần dùng bữa ngay trước khi tập sức mạnh.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ không ăn, một số người có thể cảm thấy đói, mệt mỏi, chóng mặt hoặc giảm khả năng duy trì mức tạ và số lần lặp. Khi tình trạng này khiến người tập phải giảm cường độ, rút ngắn buổi tập hoặc bỏ dở bài tập, hiệu quả cải thiện sức mạnh và phát triển cơ bắp có thể bị ảnh hưởng gián tiếp.

Đối với quá trình tăng cơ, điều quan trọng là cơ bắp được kích thích đủ thông qua tập luyện, đồng thời cơ thể nhận đủ năng lượng và protein để phục hồi. Thời điểm ăn trước hoặc sau buổi tập có thể được điều chỉnh để hỗ trợ quá trình này, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả.

Người tập có thể cân nhắc ăn trước buổi tập nếu đã nhiều giờ chưa ăn, thường cảm thấy hụt sức hoặc dự định thực hiện buổi tập có nhiều bài, nhiều hiệp hay mức tạ tương đối nặng; có thể ăn trước khoảng 1–3 giờ, tùy khẩu phần và khả năng tiêu hóa. Nếu chỉ còn ít thời gian, bạn nên chọn một bữa nhẹ, dễ tiêu thay vì ăn quá no.

Một số lựa chọn phù hợp gồm:

Chuối ăn cùng sữa chua.

Bánh mì nguyên cám ăn với trứng.

Yến mạch pha sữa hoặc sữa đậu nành.

Một phần nhỏ khoai hoặc cơm kết hợp với thực phẩm giàu protein nếu có đủ thời gian tiêu hóa.

Lưu ý, carbohydrate cung cấp năng lượng cho hoạt động cơ bắp, còn protein cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình sửa chữa và xây dựng mô cơ. Người tập không nhất thiết phải sử dụng thực phẩm bổ sung nếu chế độ ăn hằng ngày đã đáp ứng nhu cầu.

3. Lưu ý khi tập sức mạnh để tăng cơ

Để duy trì và phát triển cơ bắp sau tuổi 50, người tập nên chú ý những yếu tố sau:

- Ăn đủ năng lượng và protein: Thực đơn nên có các nguồn protein như thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Nhu cầu cụ thể tùy thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Nên phân bổ thực phẩm giàu protein trong các bữa ăn thay vì chỉ tập trung vào một bữa.

- Không bỏ qua các nhóm chất khác: Tinh bột cung cấp năng lượng cho vận động; chất béo có lợi, rau quả và các vi chất góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tổng thể. Uống đủ nước cũng cần thiết, nhất là khi tập trong thời tiết nóng hoặc ra nhiều mồ hôi.

- Tập vừa sức và tăng dần mức độ: Người mới tập nên bắt đầu với mức tạ phù hợp, chú trọng kỹ thuật và tăng dần số lần lặp, số hiệp hoặc mức tạ khi đã thích nghi. Không nên cố nâng tạ nặng khi cơ thể mệt mỏi hoặc chưa phục hồi sau buổi tập trước.

- Dành thời gian phục hồi: Cơ bắp cần thời gian thích nghi sau vận động; nên bố trí các buổi tập hợp lý, ngủ đủ giấc và tránh tập quá sức liên tục.

Lưu ý: Người mắc đái tháo đường, đang dùng insulin hoặc thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết cần trao đổi với bác sĩ về thời điểm ăn và tập phù hợp. Nếu xuất hiện run tay, vã mồ hôi, chóng mặt, yếu bất thường hoặc cảm giác sắp ngất khi tập, cần dừng vận động và được xử trí an toàn.