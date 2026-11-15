Sau tuổi 40, muốn giảm mỡ bụng dưới hãy bắt đầu từ 5 nguyên tắc ăn uống này

Theo thời gian, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về nội tiết tố, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Sự suy giảm estrogen có thể khiến mỡ có xu hướng phân bố nhiều hơn ở vùng bụng. Bên cạnh đó, quá trình lão hóa tự nhiên làm khối lượng cơ suy giảm, kéo theo mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi giảm xuống.

Thói quen ít vận động, ngồi lâu, ăn uống thiếu cân đối và căng thẳng kéo dài cũng góp phần khiến vòng eo tăng lên. Muốn kiểm soát mỡ bụng dưới, cần kết hợp vận động toàn thân, duy trì chế độ ăn hợp lý và tạo mức thâm hụt calo vừa phải.

5 nguyên tắc ăn uống giúp kiểm soát mỡ bụng dưới

Kiểm soát lượng calo, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Nguyên tắc quan trọng đầu tiên là kiểm soát tổng năng lượng nạp vào. Khi lượng calo tiêu thụ thấp hơn mức cơ thể sử dụng, cân nặng và lượng mỡ tích tụ mới có thể giảm dần.

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc nhịn ăn, phụ nữ trung niên nên ưu tiên rau xanh, bông cải xanh, rau bina, ớt chuông và các loại rau củ giàu chất xơ. Nhóm thực phẩm này giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế ăn quá nhiều.

Với tinh bột, có thể thay cơm trắng bằng gạo lứt, yến mạch hoặc quinoa, đồng thời điều chỉnh khẩu phần phù hợp với mức vận động. Bên cạnh đó, nên bổ sung protein từ cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ và sữa chua không đường.

Một mẹo đơn giản là ăn rau trước, tiếp đến là thực phẩm giàu protein và cuối cùng mới dùng tinh bột. Cách ăn này có thể giúp cải thiện phản ứng đường huyết sau bữa ăn và hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Bổ sung đủ protein để duy trì cơ bắp

Sau tuổi 40, khối lượng cơ có xu hướng suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách. Trong khi đó, cơ bắp đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa và tiêu hao năng lượng.

Phụ nữ trung niên có thể tham khảo mức protein khoảng 1,2-1,6g/kg cân nặng mỗi ngày, tùy tình trạng sức khỏe và mức độ vận động. Các nguồn đạm nên ưu tiên gồm cá hồi, cá thu, thịt gà, trứng, đậu nành, đậu phụ và đậu gà.

Thay vì dồn lượng đạm vào một bữa, nên phân bổ tương đối đồng đều trong ngày. Mỗi bữa có thể bổ sung một khẩu phần thịt, cá hoặc thực phẩm giàu đạm tương đương kích thước lòng bàn tay. Kết hợp chế độ ăn với các bài tập sức mạnh sẽ giúp duy trì cơ bắp tốt hơn.

Muốn kiểm soát mỡ bụng, cần kết hợp vận động toàn thân, duy trì chế độ ăn hợp lý

Không loại bỏ chất béo, hãy chọn đúng nguồn

Nhiều người giảm cân thường có xu hướng cắt giảm tối đa chất béo. Tuy nhiên, đây là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, tham gia vào quá trình hấp thu vitamin và sản xuất hormone.

Thay vì sử dụng nhiều mỡ động vật, đồ chiên rán, phụ nữ trung niên nên ưu tiên chất béo không bão hòa từ quả bơ, dầu ô liu, hạnh nhân, óc chó và hạt lanh.

Có thể thêm một lượng nhỏ các loại hạt vào salad, dùng dầu ô liu khi chế biến hoặc bổ sung cá béo vào thực đơn hằng tuần. Tuy nhiên, cần lưu ý chất béo lành mạnh vẫn chứa nhiều calo, do đó không nên ăn quá mức nếu đang kiểm soát cân nặng.

Ưu tiên thực phẩm hỗ trợ chuyển hóa thay vì tìm món ăn đốt mỡ

Trà xanh, matcha, các loại quả mọng và ớt đỏ thường được nhắc đến trong những chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Trà xanh chứa catechin và caffeine, có thể hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo ở mức độ nhất định. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa. Trong khi đó, capsaicin trong ớt có thể làm tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng trong thời gian ngắn.

Giấm táo cũng thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn, nhưng bằng chứng về hiệu quả giảm mỡ còn hạn chế. Nếu sử dụng, cần pha loãng và tránh uống trực tiếp vì có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, ảnh hưởng men răng.

Điều quan trọng là không có loại thực phẩm nào có thể tự động đốt cháy riêng mỡ bụng dưới. Những thực phẩm này chỉ nên đóng vai trò bổ trợ trong chế độ ăn cân đối.

Hạn chế đường, uống đủ nước và xây dựng giờ ăn hợp lý

Đồ uống có đường, bánh kẹo, trà sữa và thực phẩm tinh chế là những nguồn năng lượng dễ khiến cơ thể nạp dư calo. Vì vậy, giảm tần suất sử dụng các món này là bước quan trọng để kiểm soát vòng eo.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen uống đủ nước. Mức tham khảo khoảng 30ml/kg cân nặng mỗi ngày có thể được điều chỉnh theo thời tiết, hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe.