Sau tuổi 40, muốn cải thiện tài chính đừng chỉ trông vào tiền lương, hãy chú ý 6 khoản này

Để tiền nhàn rỗi tạo ra giá trị

Một khoản tiền tạm thời chưa cần sử dụng có thể được phân bổ hợp lý thay vì để toàn bộ trong tài khoản chi tiêu. Tùy mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro, mỗi người có thể chia tiền thành các nhóm như chi tiêu thường xuyên, quỹ dự phòng, tiết kiệm dài hạn và khoản đầu tư phù hợp.

Điều quan trọng là không sử dụng tiền cần cho những khoản chi sắp tới để chạy theo các kênh đầu tư có biến động cao. Khoản tiền được lựa chọn để đầu tư cũng cần phù hợp với thời gian có thể để vốn và mức độ chấp nhận rủi ro.

Tận dụng những tài sản ít sử dụng

Nhiều gia đình sở hữu những món đồ có giá trị nhưng phần lớn thời gian lại nằm không, chẳng hạn máy ảnh, máy tính bảng, thiết bị điện tử, phương tiện hoặc một phần diện tích có thể sử dụng.

Thay vì tiếp tục để tài sản nhàn rỗi, có thể cân nhắc bán, cho thuê hoặc khai thác chúng nếu điều kiện phù hợp. Cách này không nhất thiết tạo ra nguồn thu lớn nhưng giúp thu hồi một phần giá trị từ những tài sản đã mua.

Trước mỗi lần mua sắm, cũng nên đặt câu hỏi liệu món đồ đó có thực sự được sử dụng thường xuyên hay chỉ đáp ứng nhu cầu nhất thời. Đây là cách hạn chế việc tiền tiếp tục bị “đóng băng” trong những tài sản ít dùng.

Bán những món đồ không còn cần thiết

Quần áo, sách, đồ gia dụng, thiết bị điện tử cũ hoặc những món đồ không còn phù hợp vẫn có thể mang lại một khoản tiền nếu được bán lại.

Giá trị thu về có thể không lớn, nhưng việc thường xuyên rà soát những đồ dùng không còn sử dụng giúp giải phóng không gian và thu hồi một phần chi phí đã bỏ ra.

Quan trọng hơn, thói quen này cũng khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước những lần mua sắm tiếp theo, tránh tích lũy quá nhiều món đồ chỉ vì giảm giá hoặc mua theo cảm hứng.

Biến kỹ năng sẵn có thành thu nhập

Một kỹ năng đang có cũng có thể trở thành nguồn thu bổ sung nếu được khai thác phù hợp. Viết lách, chụp ảnh, thiết kế, nấu ăn, làm bánh, dạy học, chỉnh sửa video hay các kỹ năng chuyên môn đều có thể được sử dụng để nhận thêm công việc ngoài thời gian chính.

Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Một vài công việc nhỏ, thực hiện đều đặn theo khả năng, có thể tạo thêm khoản thu nhập và đồng thời mở rộng kinh nghiệm nghề nghiệp.

Tuy nhiên, việc làm thêm cũng cần được cân nhắc về thời gian, sức khỏe và chi phí đầu vào để tránh tình trạng thu nhập tăng nhưng chi phí và áp lực cũng tăng theo.

Tiền không chi ra cũng là một khoản tiền giữ lại

Tiết kiệm không chỉ đến từ việc tìm thêm nguồn thu. Rà soát những khoản đang chi nhưng ít mang lại giá trị cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Các dịch vụ đăng ký nhưng hiếm khi sử dụng, những khoản phí có thể thương lượng hoặc các lần mua sắm theo cảm hứng đều là những điểm có thể xem xét lại.

Một chương trình giảm giá chỉ thực sự giúp tiết kiệm nếu đó là món đồ vốn đã có kế hoạch mua. Nếu mua thêm chỉ vì được giảm giá, số tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi.

Tận dụng hoàn tiền, điểm thưởng nhưng đừng mua vì khuyến mãi

Hoàn tiền, điểm thưởng hay ưu đãi từ các chương trình mua sắm có thể giúp giảm một phần chi phí nếu được sử dụng cho những nhu cầu đã có sẵn.

Ngược lại, việc mua thêm sản phẩm chỉ để đạt điều kiện nhận ưu đãi có thể khiến tổng số tiền chi ra lớn hơn. Vì vậy, nên xem hoàn tiền và khuyến mãi là công cụ hỗ trợ tiết kiệm, thay vì một lý do để tiêu tiền.

Những khoản tiền nhỏ nói trên không phải lúc nào cũng tạo ra nguồn thu đều đặn. Một số khoản chỉ xuất hiện theo thời điểm, trong khi một số khác thực chất là tiền tiết kiệm được từ việc giảm chi tiêu.

Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo dựng một cấu trúc tài chính linh hoạt: có nguồn thu chính, có khoản dự phòng, biết tận dụng tài sản và kỹ năng, đồng thời kiểm soát tốt những khoản chi không cần thiết.

Khi những khoản nhỏ được tích lũy và quản lý có chủ đích, áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập duy nhất cũng có thể giảm bớt.