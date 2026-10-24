Sau tuổi 35, 6 khoản mua sắm có thể bớt đi mà cuộc sống vẫn đủ đầy

Quần áo chỉ mua vì đang giảm giá

Những chương trình giảm 30%, 50% hay 70% thường tạo cảm giác người mua đang tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, nếu món đồ không thực sự cần và chỉ được mặc một vài lần, khoản tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi không cần thiết.

Thay vì nhìn vào mức giảm giá, có thể cân nhắc khả năng sử dụng thực tế. Một món đồ mới nên dễ kết hợp với những trang phục đang có và phù hợp với nhu cầu thường xuyên.

Cách này không chỉ hạn chế việc tủ quần áo ngày càng chật mà còn giúp giảm tình trạng mua nhiều nhưng vẫn cảm thấy thiếu đồ mặc.

Đồ gia dụng chỉ phục vụ một việc nhỏ

Máy ép, máy làm bánh, dụng cụ cắt rau củ hay những loại hộp, khay chuyên dụng có thể tạo cảm giác căn bếp tiện nghi hơn. Tuy nhiên, những món chỉ phục vụ một nhu cầu rất nhỏ thường có tần suất sử dụng thấp.

Trước khi mua, nên cân nhắc món đồ đó được sử dụng bao nhiêu lần trong tháng và liệu một thiết bị hoặc dụng cụ đang có có thể thay thế hay không.

Ưu tiên những sản phẩm có nhiều công năng cũng giúp căn bếp gọn hơn, đồng thời hạn chế việc phải mua thêm tủ, kệ chỉ để chứa những món ít dùng.

Đồ trang trí chạy theo xu hướng

Lọ hoa, tranh, thảm, đèn, đồ gốm hay các món decor có thể giúp không gian sống mới mẻ hơn. Nhưng nếu liên tục thay đổi theo xu hướng, chi phí tích lũy có thể không nhỏ.

Một món đồ được yêu thích trên mạng xã hội hôm nay chưa chắc còn phù hợp với sở thích hoặc phong cách của gia đình sau một thời gian.

Thay vì liên tục mua mới, nên ưu tiên những món có giá trị sử dụng lâu dài hoặc thực sự phù hợp với không gian. Nhà ít đồ hơn cũng đồng nghĩa với việc dễ dọn dẹp và ít phải thay đổi theo xu hướng.

Mỹ phẩm mua chỉ để thử

Một sản phẩm được quảng cáo nhiều hoặc được nhiều người yêu thích chưa chắc phù hợp với tất cả mọi người. Việc mua mỹ phẩm chỉ vì tò mò hoặc muốn thử sản phẩm mới dễ dẫn đến tình trạng có quá nhiều món nhưng không dùng hết.

Thay vì liên tục thay đổi, có thể xây dựng một nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân phù hợp với nhu cầu thực tế và chỉ mua bổ sung khi gần hết.

Điều này không có nghĩa là cắt giảm việc chăm sóc bản thân mà là hạn chế những khoản chi phát sinh từ tâm lý muốn thử mọi sản phẩm mới.

Những món đồ mua để "phòng khi cần"

Mua thêm một bộ ga giường để phòng khách đến chơi, thêm cốc vì sợ có lúc cần dùng, mua hộp đựng vì nghĩ sau này sẽ hữu ích... là những khoản chi khá dễ bị bỏ qua.

Vấn đề là nhiều tình huống được chuẩn bị trước có thể không bao giờ xảy ra. Trong khi đó, những món đồ này vẫn chiếm diện tích và đôi khi bị quên trong tủ.

Với những sản phẩm có thể dễ dàng mua khi thực sự phát sinh nhu cầu, không nhất thiết phải tích trữ quá nhiều. Khoảng trống trong nhà cũng là một dạng giá trị mà không phải món đồ nào mua thêm cũng mang lại.

Những món đồ dùng để thể hiện vị thế

Đây là nhóm chi tiêu khó nhận biết nhất vì đôi khi người mua không thực sự nhận ra mình đang mua vì nhu cầu hay vì muốn thể hiện.

Một chiếc túi vượt quá khả năng tài chính, đổi điện thoại dù thiết bị hiện tại vẫn đáp ứng tốt, mua nội thất chỉ để tạo cảm giác "có gu" hay thường xuyên lựa chọn những dịch vụ đắt tiền vì sợ thua kém người khác đều có thể trở thành khoản chi đáng cân nhắc.

Khi không còn đặt quá nhiều giá trị vào việc người khác nhìn nhận mình thông qua những thứ sở hữu, quyết định mua sắm thường trở nên thực tế hơn.

Sau tuổi 35, điều đáng cân nhắc không phải là cắt giảm mọi khoản mua sắm mà là phân biệt giữa thứ thực sự cần và thứ chỉ tạo cảm giác cần.

Khi bớt những món đồ ít sử dụng, không gian sống có thể gọn hơn, thời gian dọn dẹp giảm xuống và việc lựa chọn, bảo quản đồ đạc cũng đơn giản hơn. Quan trọng hơn, tiền được dành cho những mục tiêu có giá trị lâu dài thay vì những khoản mua sắm nhất thời.

Một cuộc sống đủ đầy không nhất thiết phải được tạo nên bởi ngày càng nhiều đồ đạc. Đôi khi, cảm giác thoải mái lại đến từ việc biết mình đã có đủ và không cần mua thêm chỉ để chạy theo một xu hướng hay một kỳ vọng nào đó.