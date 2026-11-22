Giá bạc giảm hơn 15% trong tuần. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN

Phiên giao dịch cuối tuần (ngày 22/11), giá bạc thế giới giao dịch quanh mức 41,13 USD/ounce, giảm 0,73 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo giá tham chiếu, giá bạc tương đương khoảng 1,064 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,069 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra.

Tại thị trường trong nước, giá bạc giữa các thương hiệu có sự chênh lệch tương đối lớn.

Theo bảng giá ngày 22/11, bạc Ancarat được niêm yết ở mức 38,3 triệu đồng/kg mua vào và 39,7 triệu đồng/kg bán ra, tương ứng chênh lệch mua - bán khoảng 1,4 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 40,8 - 42,08 triệu đồng/kg, cao nhất trong ba thương hiệu được khảo sát.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 33,7 triệu đồng/kg mua vào và 34,7 triệu đồng/kg bán ra. Giá mua vào tại Phú Quý thấp hơn Ancarat khoảng 4,6 triệu đồng/kg và thấp hơn Sacombank-SBJ khoảng 7,1 triệu đồng/kg.

Nhìn lại tuần giao dịch từ ngày 16 - 22/11, giá bạc trong nước liên tục điều chỉnh giảm, cùng chiều với diễn biến của thị trường vàng và bạc quốc tế.

Theo chuỗi giá được khảo sát, đầu tuần, bạc được giao dịch ở mức 39,09 triệu đồng/kg mua vào và 40,29 triệu đồng/kg bán ra, đồng thời là mức cao nhất trong tuần.

Đến ngày 17/11, giá bạc giảm 340.000 đồng/kg ở cả hai chiều, xuống 38,75 triệu đồng/kg mua vào và 39,95 triệu đồng/kg bán ra. Sang ngày 18/11, mức giảm tiếp tục mở rộng khi giá mua vào giảm 1,42 triệu đồng/kg, còn 37,33 triệu đồng/kg. Giá bán ra giảm 1,47 triệu đồng/kg, xuống 38,48 triệu đồng/kg.

Ngày 19/11, giá bạc giảm thêm 400.000 đồng/kg ở cả hai chiều, về mức 36,93 - 38,08 triệu đồng/kg.

Áp lực giảm gia tăng trong phiên 20/11, khi giá mua vào giảm 2,05 triệu đồng/kg, xuống 34,88 triệu đồng/kg; giá bán ra giảm 2,13 triệu đồng/kg, còn 35,95 triệu đồng/kg. Đây là phiên có mức giảm lớn nhất trong tuần.

Đến ngày 21/11, giá bạc tiếp tục giảm 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,15 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, xuống lần lượt 33,76 triệu đồng/kg và 34,80 triệu đồng/kg. Mức giá này được giữ nguyên trong ngày 22/11.

Như vậy, so với đầu tuần, giá bạc trong chuỗi khảo sát đã giảm 5,33 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 5,49 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Diễn biến giá bạc tuần 16 - 22/11. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua tuần giao dịch có mức giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2026.

Theo dữ liệu Kitco, kết thúc phiên ngày 20/11, giá bạc giao ngay ở mức khoảng 41,12 USD/ounce, giảm 3,83% so với phiên trước đó. Trong phiên, giá bạc có thời điểm xuống 40,66 USD/ounce, mức thấp nhất trong 14 tháng.

Tính chung cả tuần, giá bạc thế giới giảm hơn 15%. So với đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 1/2026, kim loại quý này đã mất khoảng 66% giá trị.

Theo Kitco News, một trong những nguyên nhân gây sức ép lên thị trường kim loại quý là nhu cầu huy động tiền mặt của nhà đầu tư trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu biến động.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, xuất phát từ những lo ngại về định giá các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khiến một bộ phận nhà đầu tư phải bán các tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm vàng và bạc, để bù đắp thua lỗ và bảo vệ danh mục.

Áp lực từ dòng vốn đầu cơ cũng góp phần làm gia tăng biến động của giá bạc.

Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), các quỹ đầu tư đã cắt giảm đáng kể vị thế mua bạc ngay trước đợt bán tháo.

Đối với các vị thế sử dụng đòn bẩy tài chính, việc đóng lệnh liên tiếp có thể khuếch đại xu hướng giảm, khi các lệnh bán được thực hiện trong điều kiện giá liên tục đi xuống.

Bên cạnh đó, triển vọng nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp cũng chịu ảnh hưởng từ những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Khác với dòng vốn đầu cơ, nhu cầu mua bạc của các doanh nghiệp sản xuất thường phụ thuộc vào kế hoạch nguyên liệu và chu kỳ đơn hàng. Vì vậy, việc giá bạc trên thị trường hợp đồng tương lai giảm chưa thể ngay lập tức tạo ra lực mua đủ lớn từ khu vực công nghiệp.

Ở góc độ vĩ mô, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là yếu tố chi phối diễn biến giá bạc. Theo thông tin thị trường được dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 hiện ở mức khoảng 96%.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng tạo điều kiện hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong khi đó, vàng và bạc không mang lại thu nhập lãi định kỳ, khiến chi phí cơ hội nắm giữ các kim loại quý gia tăng so với những tài sản có khả năng sinh lời.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều sức ép, một số chuyên gia cho rằng thị trường có thể xuất hiện những yếu tố hỗ trợ sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng và bạc đã rơi sâu vào vùng quá bán. Theo ông, nếu đồng USD suy yếu trong thời gian tới, hai kim loại quý có thể có điều kiện ổn định trở lại.

Trong khi đó, các chuyên gia tại TD Securities cho rằng biến động lớn trên thị trường có thể khiến các nhà giao dịch hàng hóa đóng vị thế bán khống. Hoạt động này có khả năng góp phần giảm áp lực bán đối với bạc trong ngắn hạn.