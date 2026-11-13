Sáu tổ chức cùng rót hơn 3.000 tỷ đồng, MB đang củng cố mạng lưới cổ đông lớn?

Theo Nghị quyết HĐQT, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 15.090 đồng/cp. Mức giá này được xác định theo giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026.

MB dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư tổ chức, thu về 3.018 tỷ đồng.

Danh sách 6 nhà đầu tư tham gia gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Đông Bắc, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tương ứng 754,5 tỷ đồng. Vietcombank đăng ký mua 46 triệu cổ phiếu, trị giá 694,14 tỷ đồng. SCIC dự kiến mua 32 triệu cổ phiếu, tương ứng 482,88 tỷ đồng; Viettel mua 27 triệu cổ phiếu, trị giá 407,43 tỷ đồng.

Hai nhà đầu tư còn lại là HFIC và Tổng công ty Đông Bắc, lần lượt đăng ký mua 25 triệu và 20 triệu cổ phiếu, tương ứng 377,25 tỷ đồng và 301,8 tỷ đồng.

Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu trên, MB dự kiến thu về 3.018 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ 100.687,5 tỷ đồng lên 102.687,5 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư cho thấy sự tham gia của nhiều tổ chức có quy mô lớn trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, đầu tư vốn nhà nước và xây dựng. Tuy nhiên, không phải cả 6 đơn vị đều là cổ đông lớn theo ngưỡng sở hữu từ 5% trở lên. Giá trị đáng chú ý của đợt phát hành nằm ở việc một số cổ đông tổ chức hiện hữu tiếp tục gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ.

Theo Phụ lục 01 kèm nghị quyết của MB, tại thời điểm 30/10/2026, Viettel trực tiếp nắm giữ hơn 1,48 tỷ cổ phiếu MB, tương ứng 14,702% vốn điều lệ. Sau khi mua thêm 27 triệu cổ phiếu, lượng nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 1,507 tỷ đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu trực tiếp giảm nhẹ xuống 14,679% do vốn điều lệ ngân hàng tăng lên.

Nếu tính cả công ty con là Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel, nhóm Viettel đang nắm hơn 1,913 tỷ cổ phiếu, tương ứng 19,003% vốn MB. Sau phát hành, lượng sở hữu dự kiến tăng lên hơn 1,94 tỷ cổ phiếu, nhưng tỷ lệ giảm còn 18,895%.

Với SCIC, tổ chức này trực tiếp sở hữu hơn 989,4 triệu cổ phiếu MB, tương ứng 9,826% vốn điều lệ. Sau khi mua thêm 32 triệu cổ phiếu, lượng nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 1,021 tỷ đơn vị, tương ứng 9,947%.

Nếu tính cả cổ phần tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, doanh nghiệp do SCIC sở hữu 50,7% vốn, tỷ lệ sở hữu của nhóm SCIC tăng từ 9,831% lên 9,951%.

Như vậy, cả Viettel và SCIC đều tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ, nhưng tỷ lệ sở hữu của nhóm Viettel giảm nhẹ, trong khi nhóm SCIC tăng lên. Đây là hai trường hợp đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông của MB sau đợt phát hành.

Ở chiều ngược lại, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam không nằm trong danh sách 6 tổ chức được phân phối cổ phiếu. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu của các đơn vị này dự kiến giảm tương ứng với mức tăng vốn của ngân hàng.

Cụ thể, Tân Cảng Sài Gòn hiện nắm 713,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,083% vốn điều lệ, nhưng tỷ lệ dự kiến giảm còn 6,945%. Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đang sở hữu 848,84 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,43%, dự kiến giảm còn 8,266%.

Nếu tính cả người có liên quan, tỷ lệ sở hữu của nhóm Tổng công ty Trực thăng Việt Nam giảm từ 8,469% xuống 8,304%; nhóm Tân Cảng Sài Gòn giảm từ 7,110% xuống 6,971%.

Một điểm cần phân biệt là tỷ lệ 4,301% xuất hiện trong phụ lục của MB thuộc Tổng công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel, công ty con của Viettel, chứ không phải Vietcombank. Phụ lục không liệt kê Vietcombank trong nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và người liên quan. Do đó, chưa có cơ sở để xác nhận tỷ lệ sở hữu trước và sau phát hành của ngân hàng này chỉ từ bảng công bố nói trên.

Việc nhiều tổ chức tiếp tục tham gia mua cổ phiếu cho thấy MB duy trì được sự hiện diện của các nhà đầu tư tổ chức có quy mô lớn. Tuy nhiên, việc cùng tham gia một đợt phát hành chưa đồng nghĩa các tổ chức có thỏa thuận hợp tác kinh doanh hoặc phối hợp chiến lược với ngân hàng.

Về phương án sử dụng vốn, MB dự kiến dành 449,5 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động cho vay khách hàng, trong khi 2.568,5 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho đầu tư phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Động thái tăng vốn diễn ra sau khi MB hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên trong năm nay. Sau đợt phát hành riêng lẻ nếu hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng sẽ vượt 102.687 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 30.518 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ xấu tính đến cuối quý III tăng 53% so với đầu năm, lên hơn 21.474 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,29% đầu năm lên 1,67%.