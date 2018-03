Sau tin đồn tình ái với Quốc Thiên, Hoàng Ku hôn môi Đồng Ánh Quỳnh trong MV của Lou Hoàng

Học trò của Only C – Lou Hoàng vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Tối nay một mình'.

Từ giữa tháng 6/2017, Lou Hoàng đã ấp ủ cho ra đời một ca khúc viết về đề tài tan vỡ trong tình yêu. Ngay lập tức, anh chàng bắt tay với nhạc sĩ Phúc Thiện – em trai của người thầy Only sáng tác nên Tối nay một mình. Tuy nhiên, phải tới tận cuối tháng 3/2018 nam ca sĩ mới cho phát hành ca khúc này.

MV "Tối nay một mình"

Không kết hợp với Only C trong dự án Quan trọng là thần thái, Lou Hoàng âm thầm phát hành ca khúc mới đúng gần 1 năm sau khi sáng tác. Vẫn là âm hưởng Rnb Pop đầy tâm sự, Lou Hoàng muốn truyền tải một câu chuyện tình yêu tan vỡ vẫn xảy ra hằng ngay theo một cách mới mẻ, nhiều màu sắc và cảm xúc hơn thông qua ca từ và giai điệu âm nhạc.

Lou Hoàng và Đồng Ánh Quỳnh trong MV " Tối nay một mình"

MV Tối nay một mình được phát hành như một món quà dành cho người hâm mộ. Nội dung câu chuyện trong MV do chính Lou Hoàng cùng đạo diễn Phan Lên biến hóa, thêm thắt giống như một bộ phim với đường dây, tình tiết cực kỳ gay cấn.

Cụ thể là trong buổi sinh nhật của bạn gái do chính Lou Hoàng tổ chức, anh chàng đã mất rất nhiều công sức nhưng cuối cùng lại bắt gặp người yêu đang khóa môi một gã đàn ông khác. Lou Hoàng ngay lập tức bỏ về và phá tan tất cả công sức đã chuẩn bị vì muốn cô bạn đón tuổi mới trong niềm vui bên cạnh mình.

Nhân vật nữ chính trong MV là Đồng Ánh Quỳnh – Á quân The Face Việt Nam 2017. Tình địch của Lou Hoàng do stylist Hoàng Ku đảm nhận. Bất ngờ xuất hiện trong vai trò diễn viên, Hoàng Ku chia sẻ: "Ngay từ khi được ekip của Lou Hoàng mời đóng MV, tôi đã ngay lập tức từ chối. Vì thời điểm đó là cuối năm, vô cùng bận rộn. Một phần vì diễn viên không phải là thế mạnh của tôi nên có thể tôi sẽ làm hỏng mọi thứ. Tuy nhiên, vì thân thiết và quý Only C cũng như Lou Hoàng nên cuối cùng tôi cũng “bấm bụng” nhận lời”.

Vai diễn của Hoàng Ku khiến Lou Hoàng “nổi giận” vì được hôn nữ chính là Đồng Ánh Quỳnh. Hoàng Ku với Quỳnh khá thân nhau nên “đàn anh” đã cố gắng làm chủ mọi thứ để cô em gái bớt ngại.

Rất may là cặp đôi thực hiện nhanh gọn cảnh quay chứ không phải bấm máy lại nhiều lần. Đồng Ánh Quỳnh hào hứng cho biết: "Khi được anh Lou Hoàng ngỏ lời mời Quỳnh đã lập tức nhận lời ngay. Lần đầu hợp tác mà Quỳnh đã phải ra tay khá bạo lực, xô ngã anh Lou Hoàng tới 3,4 lần, lại còn có cảnh hôn anh Hoàng Ku nữa. Quá trình quay vất vả nhưng nhiều kỉ niệm mà Quỳnh sẽ không thể nào nên. Hi vọng sản phẩm mới được tất cả mọi người đón nhận".

Nụ hôn của Hoàng Ku và Đồng Ánh Quỳnh khiến Lou Hoàng tức giận

Trang Đào

Theo Vietnamnet