Sau tin đồn phá sản, Novaland tiết lộ dự án sắp mang về gần 220.000 tỷ đồng

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư ngày 7/11, nhằm cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và tiến độ các dự án trọng điểm, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết dự án Aqua City được mở bán trở lại từ ngày 31/10 và là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn 2027 - 2028.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) thông tin Aqua City đã được tháo gỡ pháp lý, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định và mở bán trở lại.

Aqua City là động lực tăng trưởng quan trọng của Novaland trong giai đoạn 2027 - 2028, kỳ vọng mang về doanh thu gần 220.000 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, tại sự kiện mở bán ngày 31/10, dự án ghi nhận gần 1.000 khách hàng tham dự. Cập nhật của doanh nghiệp, Aqua City đã hoàn thiện hơn 2.100 sản phẩm tại các phân khu.

Trong kế hoạch được đại diện lãnh đạo Novaland trình bày, Aqua City có quy mô 13.173 sản phẩm. Đến cuối tháng 9/2026 đã bàn giao lũy kế gần 1.300 sản phẩm và dự kiến bàn giao thêm hơn 200 sản phẩm trong quý 4.

Tiến độ bàn giao được kỳ vọng tăng mạnh trong giai đoạn 2028 - 2029, Tập đoàn kỳ vọng dự án mang lại hơn 219.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 80.000 tỷ đồng lợi nhuận trong giai đoạn 2026 - 2029. Trong đó, giai đoạn 2027 - 2028 được xác định là thời điểm dự án đóng góp quan trọng vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Novaland.

Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Nam, bao quanh bởi 32 km đường sông tự nhiên.

Ngoài Aqua City, các dự án tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng bước vào chu kỳ hoàn thiện và bàn giao. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng số sản phẩm bàn giao lũy kế tại các dự án đạt hơn 7.800 sản phẩm. Riêng trong quý cuối năm, doanh nghiệp dự kiến bàn giao thêm 331 sản phẩm.

Từ năm 2027, khối lượng bàn giao được dự báo tăng dần theo tiến độ pháp lý và xây dựng của từng dự án. Trong kế hoạch đến năm 2030, Novaland dự kiến ghi nhận hơn 516.800 tỷ đồng doanh thu và hơn 188.300 tỷ đồng lợi nhuận từ các dự án.

Về kết quả kinh doanh quý 3, doanh thu thuần của doanh nghiệp lên đến hơn 5.120 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 10.215 tỷ đồng, lãi sau thuế bằng 155% kế hoạch năm.

Quý 3 cũng ghi nhận giá vốn hàng bán tăng lên gần 3.360 tỷ đồng, song tốc độ tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 1.760 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần con số 596 tỷ đồng của quý cùng kỳ 2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.153 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 10.215 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế gần 2.874 tỷ đồng, đạt hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 1.819 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, Novaland cho biết sự cải thiện lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Victoria Village, Aqua City và Sunrise Riverside. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá cũng đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Tính đến hết tháng 9/2026, Novaland ghi nhận tổng tài sản hợp nhất hơn 258.814 tỷ đồng, tăng gần 8.907 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 157.246 tỷ đồng, tương đương khoảng 60,8% tổng tài sản. Phần lớn là bất động sản để bán đang xây dựng, có giá trị ghi sổ trước dự phòng khoảng 148.947 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, Novaland ghi nhận khoảng 14.398 tỷ đồng chi phí lãi vay và lãi hợp tác đầu tư phải trả ngắn hạn, tăng gần 1.857 tỷ đồng so với cuối năm trước.