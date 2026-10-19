Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát ở Hà Nội bùng cháy dữ dội

Theo nhân chứng, trước khi đám cháy bùng phát, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội tại dãy nhà trọ.

“Chúng tôi phát hiện lửa bùng lên ở dãy nhà trọ tự phát của bà Mai. Nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa và di chuyển đồ đạc ra ngoài”, một nhân chứng kể lại.

Lửa bao trùm khu nhà trọ

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy có dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng.

Người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra bên ngoài khi lửa bao trùm khu nhà trọ

Xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.