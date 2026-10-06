Sau tiếng Anh, tiếng Trung đang trở thành lựa chọn mới của học sinh?

Năm học 2026-2027, TP Huế triển khai thí điểm chương trình tiếng Trung Quốc tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Việc đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy nhằm tạo thêm lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đa ngoại ngữ, đa văn hóa.

Các học sinh và giáo viên giảng dạy tiếng Trung tại chương trình khai giảng mới đây tại Huế. Ảnh: N.T

Chương trình cũng được kỳ vọng giúp học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và mở thêm định hướng học tập, nghề nghiệp trong tương lai.

Thực tế, một số trường THPT trên cả nước đã tổ chức dạy tiếng Trung như một môn ngoại ngữ chính, lớp chuyên ngữ hoặc chương trình tăng cường như trường THPT Chu Văn An, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHQGHN...

Việc TP Huế triển khai thí điểm tại cả cấp THCS và THPT cho thấy thêm một hướng tiếp cận tiếng Trung ngay từ những năm đầu của bậc trung học.

Bên cạnh đó, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếng Trung Quốc là một trong những môn Ngoại ngữ 1 cùng với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Nhật. Học sinh cũng có thể lựa chọn Ngoại ngữ 2 tùy theo nhu cầu cũng như khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Một trong những nguyên nhân khiến tiếng Trung được phụ huynh và học sinh quan tâm hơn là sự thay đổi của thị trường học tập và việc làm.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Quan hệ thương mại và đầu tư phát triển kéo theo nhu cầu nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Trung trong nhiều lĩnh vực.

Không chỉ các công việc liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ như biên phiên dịch, giảng dạy, tiếng Trung còn có thể trở thành lợi thế đối với người học các ngành kinh doanh, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, du lịch, kỹ thuật hay công nghệ thông tin.

Theo hướng này, tiếng Trung không nhất thiết phải được xem như một lựa chọn thay thế tiếng Anh. Với nhiều học sinh, đây có thể là ngoại ngữ thứ hai giúp bổ sung năng lực chuyên môn trong tương lai.

Một yếu tố khác có thể thúc đẩy học sinh học tiếng Trung là việc quy đổi điểm của chứng chỉ HSK (chứng chỉ quốc tế đánh giá năng lực tiếng Trung) trong các phương án tuyển sinh đại học. Theo đó mức quy đổi được nhà trường quy định theo từng bậc HSK.

Số liệu từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội phần nào cho thấy vị trí của tiếng Trung trong lựa chọn ngoại ngữ của học sinh. Trong tổng số 60.659 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ, có 58.622 thí sinh chọn tiếng Anh. Tiếng Trung đứng sau với 1.303 thí sinh.

Các ngoại ngữ còn lại gồm tiếng Pháp 160 thí sinh, tiếng Đức 141 thí sinh, tiếng Nhật 223 thí sinh, tiếng Hàn 203 thí sinh và tiếng Nga 7 thí sinh.

Như vậy, nếu xét về quy mô, môn tiếng Anh vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Trong khi đó, tiếng Trung đang đứng ở vị trí đáng chú ý trong nhóm các ngoại ngữ được học sinh lựa chọn.

Ngoại ngữ tiếng Trung chưa thể “thay thế” hay "vượt mặt" tiếng Anh, nhưng đang cho thấy học sinh đang có thêm những lựa chọn phù hợp với mục tiêu riêng. Một học sinh có thể tiếp tục sử dụng tiếng Anh như ngoại ngữ chủ đạo, đồng thời học thêm tiếng Trung để phục vụ định hướng ngành học hoặc nghề nghiệp sau này.