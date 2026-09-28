Sau tiêm filler 5-10 năm, nhiều chị em bất ngờ phải cấp cứu

Trong 2 tháng qua, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu thuộc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã điều trị cho 5 trường hợp bị áp xe vùng mông và ngực.

Cả 5 bệnh nhân đều từng tiêm chất làm đầy từ 5 đến 10 năm trước tại các cơ sở spa nhưng không biết nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm được đưa vào cơ thể. Việc thiếu hụt thông tin quan trọng này gây ra nhiều khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình đánh giá loại chất làm đầy, phạm vi tổn thương cũng như việc lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Tại thời điểm thăm khám, các bệnh nhân ghi nhận tình trạng sưng, đau, viêm dai dẳng, có các ổ áp xe nghiêm trọng tại vùng từng tiêm chất làm đầy.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Do khoảng thời gian từ lúc thực hiện thủ thuật thẩm mỹ đến khi xuất hiện biến chứng rất lâu nên ban đầu nhiều người không nghĩ tình trạng tổn thương hiện tại có liên quan đến mũi tiêm trước đây.

Ths, BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, cho biết, tiêm chất làm đầy là thủ thuật thẩm mỹ khá phổ biến. Tuy nhiên, việc đưa bất kỳ vật liệu lạ nào từ bên ngoài vào cơ thể vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Các biểu hiện bất thường có thể xuất hiện ngay sau khi tiêm, nhưng cũng có trường hợp chỉ phát tác sau nhiều năm. Biến chứng muộn này thường liên quan đến phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc tình trạng nhiễm trùng quanh chất liệu đã được đưa vào cơ thể.

Ổ áp xe sau khi được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC

Đối với những trường hợp ổ áp xe đã hình thành, người bệnh có thể cần dẫn lưu, lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm và sử dụng kháng sinh theo chỉ định chuyên khoa. Trong một số trường hợp nặng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật loại bỏ các tổ chức viêm, hoại tử hoặc các vật liệu liên quan.

“Khi vị trí từng tiêm xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng, nóng, đỏ, đau, chảy dịch hoặc mủ, người bệnh cần khẩn trương đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa”, bác sĩ Huỳnh nhấn mạnh.