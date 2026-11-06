Sau thương vụ 4.700 tỷ đồng, Thiên Long dự kiến thay 5/9 thành viên HĐQT

Theo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026, CTCP Tập đoàn Thiên Long Thiên Long (HOSE: TLG) sẽ trình cổ đông phương án miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028.

Danh sách gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT; bà Cô Cẩm Nguyệt - em gái ông Thọ; ông Cô Trần Cơ Nguyên - con trai và bà Cô Trần Dinh Dinh - con gái ông Thọ. Nhân sự thứ năm là ông Nguyễn Đình Tâm, cựu Tổng giám đốc Thiên Long.

Nhà sáng lập Thiên Long Cô Gia Thọ. Ảnh: Internet.

Theo doanh nghiệp, cả 5 thành viên đều đã gửi đơn từ nhiệm đến HĐQT. Các nhân sự này hiện không giữ vai trò điều hành tại Thiên Long. Tài liệu đại hội chưa công bố danh sách ứng viên thay thế.

Việc thay đổi hơn một nửa thành viên HĐQT diễn ra trong bối cảnh Kokuyo (Nhật Bản) đang tiến hành các thủ tục mua lại cổ phần để nắm quyền kiểm soát Thiên Long. Do đó, các vị trí thay thế nhiều khả năng sẽ được đề cử bởi cổ đông kiểm soát mới, dù phương án nhân sự chính thức chưa được công bố.

Đáng chú ý, sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT, ông Cô Gia Thọ dự kiến được bổ nhiệm làm Chủ tịch Danh dự Thiên Long theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.

Theo các điều khoản dự kiến, ông Thọ có nghĩa vụ bảo mật thông tin trong vòng 5 năm, đồng thời không tham gia các hoạt động kinh doanh cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với lĩnh vực văn phòng phẩm của Thiên Long.

Tuy nhiên, các điều khoản hạn chế cạnh tranh không áp dụng đối với hoạt động hiện hữu của Công ty CP Pega Holding và Công ty CP Văn hóa Phương Nam, những doanh nghiệp mà ông Thọ vẫn đang giữ vai trò lãnh đạo.

Tháng 12/2025, Tập đoàn Kokuyo thông báo kế hoạch thực hiện hai giao dịch nhằm mua lại Thiên Long và đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con.

Cụ thể, giao dịch thứ nhất là mua lại cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - đơn vị đang nắm giữ 46,82% vốn điều lệ của TLG. Giao dịch thứ hai là thực hiện chào mua công khai 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường chứng khoán.

Tổng giá trị ước tính của thương vụ lên tới 27,6 tỷ Yên, tương đương khoảng 4.700 tỷ đồng. Mức giá chào mua tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu.

Theo lộ trình, giao dịch mua lại Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh đã hoàn tất vào tháng 8/2026. Trong khi đó, đợt chào mua công khai 18,19% cổ phần TLG được triển khai trong giai đoạn tháng 10-11/2026, tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan quản lý.

Nếu hoàn tất các giao dịch theo kế hoạch, Kokuyo sẽ trở thành cổ đông kiểm soát tại Thiên Long, mở ra giai đoạn chuyển giao quyền quản trị tại doanh nghiệp văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 41%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng, cũng tăng 12%.

Như vậy, bên cạnh kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng, Thiên Long đang đứng trước sự thay đổi đáng kể về cơ cấu quản trị khi thương vụ với đối tác Nhật Bản bước vào giai đoạn quan trọng.