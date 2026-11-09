Sáu thí sinh giành vé vào Chung kết 'Sao Mai 2026' sau Liveshow 6

Tối 8/11, Liveshow 6 ‘Sao Mai 2026’ được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV go và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáu thí sinh tranh tài qua 12 tiết mục, gồm phần đơn ca và song ca cùng các nghệ sĩ khách mời.

Thí sinh Nguyễn Xuân Dũng ghi dấu ấn với giọng hát thính phòng và phong độ ổn định tại Liveshow 6 ‘Sao Mai 2026’.

Ở dòng nhạc thính phòng, Nguyễn Xuân Dũng thể hiện Chào sông Mã anh hùng và song ca Quê nhà cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Giám khảo Nguyễn Hải Phong đánh giá cao sự mạnh dạn trong lựa chọn tác phẩm, trong khi NSƯT Tân Nhàn ghi nhận khả năng xử lý những nốt cao và phối hợp cùng ban nhạc của nam thí sinh.

Thí sinh Đỗ Hải Đăng gây ấn tượng với giọng hát nội lực và màn song ca cùng ca sĩ Khánh Linh tại Liveshow 6 'Sao Mai 2026'.

Đỗ Hải Đăng cũng gây ấn tượng với Bóng mây qua thềm và màn song ca Biển và ánh trăng cùng ca sĩ Khánh Linh. Đáng chú ý, Biển và ánh trăng là sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm, thành viên Ban Giám khảo Liveshow 6. Nhạc sĩ dành lời khen cho chất giọng và khả năng phối hợp với ban nhạc của Hải Đăng.

Mai Thu Hương mang đến màu sắc dân gian đương đại qua hai tiết mục tại Liveshow 6 ‘Sao Mai 2026’.

Ở dòng nhạc dân gian, Mai Thu Hương mang đến Thành phố miền Quan họ và Sóng đàn Hà Nội, song ca cùng ca sĩ Hồng Duyên. NSND Tấn Minh khuyến khích nữ thí sinh phát huy chất giọng dân ca vốn có, trong khi NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao cách làm mới tác phẩm theo hướng đương đại.

Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện sự trưởng thành và bản lĩnh sân khấu qua phần trình diễn tại Liveshow 6 ‘Sao Mai 2026’.

Nguyễn Đỗ Khánh An thể hiện Nhớ quê và song ca Chuồn chuồn ớt cùng ca sĩ Ngọc Khuê. Từng đồng hành với nhạc sĩ Dương Cầm tại The Voice Kids, Khánh An được nam giám khảo ghi nhận sự trưởng thành và bản lĩnh khi thể hiện những ca khúc đòi hỏi trải nghiệm, khả năng cảm thụ âm nhạc.

Nguyễn Mộc An kết hợp cùng ca sĩ Lê Anh Dũng trong tiết mục song ca “Em vẫn chờ anh”.

Trong khi đó, Nguyễn Mộc An được đánh giá có sự bứt phá với Hồn sông và màn song ca Em vẫn chờ anh cùng ca sĩ Lê Anh Dũng. NSƯT Tân Nhàn nhận xét thí sinh đã lựa chọn tác phẩm phù hợp để phát huy khả năng, còn NSND Tấn Minh lưu ý Mộc An cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong từng câu hát.

Hoàng Thu Hà thể hiện âm hưởng dân gian xứ Nghệ và giành tấm vé cuối cùng vào Chung kết ‘Sao Mai 2026’.

Hoàng Thu Hà tiếp tục theo đuổi âm hưởng dân gian xứ Nghệ qua Tình làng quê và màn song ca Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh cùng NSƯT Đăng Thuật. Nữ thí sinh là người cuối cùng được công bố giành vé vào Chung kết, sau khi nhận được sự đồng ý của 4/5 thành viên Ban Giám khảo. Nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất đưa ra lựa chọn khác.

Top 6 thí sinh 'Sao Mai 2026' chính thức lộ diện sau Liveshow 6, sẵn sàng bước vào đêm Chung kết ngày 22/11.

Khép lại Liveshow 6, cả sáu thí sinh gồm Nguyễn Xuân Dũng, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Nguyễn Đỗ Khánh An, Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà đều giành quyền đi tiếp.

Dự kiến, đêm 'Gala Sao Mai 2026' sẽ diễn ra tại Thanh Hóa vào ngày 15/11, phát sóng lúc 21h trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm Chung kết và Trao giải được tổ chức ngày 22/11. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo tiếp tục mở đến cùng ngày.