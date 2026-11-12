Sáu thí sinh đoạt giải Olympic tiếng Nga có cơ hội du học tại Nga

Ngày 12/11, Lễ trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Hà Nội). Bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Quang Hưng trao giải cho 6 thí sinh xuất sắc.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Konstantin Ilyich Mogilevsky và Giám đốc Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Pushkin Nikita Vladimirovich Gusev chụp ảnh lưu niệm cùng 9 thí sinh đạt giải cuộc thi.

Cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam được Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam, Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin tại Hà Nội và Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin phối hợp tổ chức từ năm 2023.

Năm 2026, cuộc thi thu hút hơn 800 hồ sơ đăng ký từ 24 cơ sở giáo dục thuộc 10 tỉnh, thành phố. Qua các vòng thi, 100 thí sinh được chọn vào chung kết trực tiếp tại Hà Nội. Sáu giải chính thức được trao cho ba học sinh phổ thông và ba sinh viên, kèm huy chương và giấy chứng nhận.

Ở nhóm học sinh phổ thông, Vũ Nhật Minh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Đinh Thái Duy, Trường THPT Chu Văn An; giải Ba là Trần Mỹ Hạnh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Trong nhóm sinh viên, Nguyễn Tâm Hương Nhi, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, giành giải Nhất. Trịnh Hữu Nam, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, đoạt giải Nhì; Bùi Đình Duy, Học viện Phòng không - Không quân, đoạt giải Ba.

Sáu thí sinh đạt giải chính thức sẽ tham gia khóa học hè một tháng tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin ở Moskva. Phía Nga đài thọ chi phí đi lại và ăn ở.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là từ kỳ tuyển sinh năm 2027, 6 thí sinh đạt giải chính thức sẽ được xem xét cấp bù sinh hoạt phí từ phía Việt Nam nếu được cử đi học tại Nga theo diện Hiệp định và đáp ứng các điều kiện quy định. Chính sách này mở thêm cơ hội để các em tiếp tục học tập dài hạn tại Nga.

Ngoài 6 giải chính thức, ban giám khảo trao thêm ba giải đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin. Các thí sinh nhận giải này cũng được mời tham gia Trường hè tại Moskva.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga, đánh giá cuộc thi có ý nghĩa trong thúc đẩy phong trào học tiếng Nga tại Việt Nam. Số lượng thí sinh tham gia tăng gần gấp đôi qua các năm. Bà mong muốn ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nga.

Theo bà Matviyenko, hiện có hơn 3.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Nga và khoảng 500 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học, giáo dục đại học giữa hai nước đang có hiệu lực. Bà kỳ vọng cuộc thi tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho giới trẻ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga.

Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Quang Hưng cho biết giáo dục là một trong những trụ cột của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nhiều cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam từng được đào tạo tại Liên Xô và Nga đã đóng góp cho sự phát triển đất nước, đồng thời là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Năm 2026 là Năm hợp tác Việt Nam - Nga về khoa học và giáo dục. Theo Thứ trưởng, việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nga giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử và con người của nhau.

Ông đánh giá cao sự phối hợp của phía Nga trong triển khai Hiệp định giữa hai Chính phủ về thành lập và hoạt động của Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin tại Hà Nội. Thứ trưởng mong muốn Trung tâm tiếp tục hỗ trợ giảng dạy tiếng Nga, bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ người học và kết nối các cơ sở giáo dục hai nước.