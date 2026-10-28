Sau Thế chiến II, oanh tạc cơ B-24 Liberator để lại di sản gì?

Khi Thế chiến II kết thúc, Mỹ sở hữu số lượng lớn B-24 Liberator cùng nhiều loại máy bay quân sự khác.

Nhu cầu duy trì lực lượng oanh tạc cơ thời chiến nhanh chóng giảm xuống, trong khi ngân sách, chiến lược và công nghệ hàng không bước sang giai đoạn mới.

Nhiều chiếc B-24 bị đưa vào kho, tháo dỡ hoặc thanh lý, đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ sản xuất hàng loạt chưa từng có.

Một số máy bay tiếp tục được sử dụng trong những nhiệm vụ không còn đòi hỏi cấu hình ném bom ban đầu.

Các loại máy bay thuộc dòng Liberator từng đảm nhận tuần tra biển, vận tải, trinh sát và những nhiệm vụ hỗ trợ khác.

Hải quân Mỹ phát triển PB4Y-2 Privateer từ nền tảng PB4Y-1, vốn có nguồn gốc từ B-24, với nhiều thay đổi đáng kể, trong đó có phần đuôi đơn và những điều chỉnh phục vụ nhiệm vụ tuần tra biển. Privateer là một thiết kế phát triển riêng, không đơn thuần là B-24 đổi tên.

Sự kết thúc của B-24 cũng phản ánh tốc độ thay đổi công nghệ quân sự sau chiến tranh.

Động cơ phản lực bắt đầu mở ra hướng phát triển mới, trong khi radar, thiết bị điện tử và vũ khí ngày càng hiện đại làm thay đổi cách tổ chức tác chiến trên không.

Những oanh tạc cơ cánh quạt như Liberator dần mất lợi thế trong vai trò ném bom chiến lược tuyến đầu trước các thiết kế mới.

Tuy nhiên, di sản của B-24 không chỉ nằm ở những chiếc máy bay còn tồn tại trong bảo tàng.

Chương trình sản xuất Liberator cho thấy khả năng huy động các hãng công nghiệp khác nhau, tổ chức dây chuyền quy mô lớn và tiêu chuẩn hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chiến tranh.

Những kinh nghiệm đó trở thành một phần quan trọng trong lịch sử công nghiệp hàng không Mỹ.

B-24 cũng là minh chứng cho sự đa dạng của một thiết kế quân sự. Từ ném bom chiến lược đến chống tàu ngầm, máy bay có thể được điều chỉnh để đáp ứng những nhiệm vụ khác nhau nếu nền tảng thiết kế và điều kiện khai thác cho phép.

Trong Trận Đại Tây Dương, vai trò tuần tra tầm xa của Liberator đặc biệt có ý nghĩa vì giúp Đồng minh bảo vệ các tuyến tiếp tế xuyên đại dương.

Ngày nay, B-24 được lưu giữ và trưng bày tại một số bảo tàng hàng không, trở thành hiện vật gắn với lịch sử chiến tranh và sự phát triển của ngành chế tạo máy bay.

Câu chuyện của Liberator không chỉ là câu chuyện về một oanh tạc cơ mang bom. Đó còn là câu chuyện về sản xuất công nghiệp, đổi mới kỹ thuật và những con người đã thực hiện các phi vụ trên nhiều chiến trường của Thế chiến II.