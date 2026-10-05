Sau thất bại thảm hại của Constellation, Ý lại chào bán FREMM EVO cho Mỹ

Dự án đóng mới loại khinh hạm hạng nặng lớp Constellation (dựa trên thiết kế lớp FREMM) cho Hải quân Mỹ (USN) thực sự là một "thảm họa", đó là lý do tại sao dự án này bị hủy bỏ chưa đầy một năm trước.

Bất chấp thực tế trên, giờ đây Tập đoàn Fincantieri của Ý - nhà thầu chính của chương trình lại chào bán chiến hạm cho USN một lần nữa, con tàu này sẽ sử dụng thiết kế cơ bản của lớp FREMM.

Cụ thể, công ty đóng tàu này đang cung cấp một lựa chọn xuất khẩu cải tiến dưới dạng FREMM EVO, có thể sử dụng cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng đã được triển khai tại Mỹ để đóng lớp Constellation trước kia.

Khinh hạm FREMM EVO có lợi thế là đã được sản xuất hàng loạt cho Hải quân Ý và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên các nhà phân tích nhấn mạnh việc Fincantieri quay trở lại dự án có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của USN.

Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì Lầu Năm Góc hiện đang nghiên cứu dự án FF(X) dựa trên các tàu tuần tra lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ bờ biển (USCG), mà ít nhất trong lô đầu tiên sẽ không có bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không và tên lửa hành trình.

Bên cạnh đó, các mẫu chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang được xem xét cho vai trò khinh hạm tương lai, vì vậy chưa rõ liệu họ có hướng tới Tập đoàn Fincantieri hay không.

Nhưng cần nói thêm, FREMM EVO là bản nâng cấp sâu từ FREMM, việc lựa chọn nó dường như là quay trở lại với một nền tảng mà quá trình phát triển đã thất bại. Do vậy những câu hỏi sẽ bắt đầu nảy sinh về lý do tại sao dự án bị hủy bỏ vào tháng 11/2025.

Quan trọng hơn, Hải quân Mỹ đang xem xét 3 ứng cử viên nước ngoài khác cho đơn đặt hàng, trong đó 2 khinh hạm đầu tiên được đóng hoàn toàn bởi đối tác, vẫn chưa rõ liệu USN có muốn xem xét các nhà sản xuất khác hay không.

Chưa dừng lại đây, cũng phải đề cập đến thực tế là Nhật Bản (ứng viên số một cho hợp đồng mới) có những nghi ngờ về việc hợp tác, bởi vì điều này sẽ đòi hỏi phải đầu tư một khoản tiền rất lớn vào ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ vốn đang tồn tại rất nhiều vấn đề.

Các công ty Hàn Quốc đã triển khai dự án đầu tư vào ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ, nhưng họ vẫn cần phải triển khai chuỗi cung ứng, vì vậy xét về điểm này, FREMM sẽ có lợi thế.

Ngoài ra thất bại của dự án Constellation phần lớn là do những thay đổi liên tục về yêu cầu, dẫn đến việc thiết kế chỉ có 15% điểm chung với lớp FREMM cơ bản. Giờ đây 2 con tàu đầu tiên có thể được bàn giao nhanh với ít thay đổi hơn.

Tuy nhiên thiết kế chắc chắn vẫn cần một số thay đổi, vì FREMM EVO dựa trên nhiều thiết bị do châu Âu sản xuất, ví dụ như 16 ống phóng thẳng đứng A50 dành cho dòng tên lửa Aster, sẽ phải được thay thế bằng loại Mk 41 đặc trưng của Mỹ.

Hiện tại Tập đoàn Fincantieri đang đóng các tàu FREMM mới cho Hải quân Ý và có hợp đồng chế tạo FREMM EVO cho Bồ Đào Nha, dẫn đến tiến độ khá gấp rút, dự kiến ​​các nhà máy của Fincantieri sẽ giao 5 chiến hạm trong vòng 4 năm.

Cho nên câu hỏi đặt ra là liệu một đơn đặt hàng tiềm năng từ Lầu Năm Góc có thể được thực hiện trên lãnh thổ Ý hay không, hay nó phải diễn ra hoàn toàn trên đất Mỹ, điều này sẽ cần thêm những cuộc đàm phán nữa.