Sáu thập kỷ bền bỉ gieo chữ, THPT Hoài Đức A đón phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 15/11, Trường THPT Hoài Đức A tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức A, nhắc lại những ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn. Năm 1966, Trường cấp III Hoài Đức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường cấp III Nguyễn Huệ, Hà Đông. Cơ sở vật chất khi ấy còn đơn sơ, lớp học tranh tre, nứa lá. Trong những năm chiến tranh, thầy và trò nhiều lần phải di chuyển để bảo đảm an toàn, duy trì việc dạy và học.

Giữa điều kiện thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, giáo viên vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, lấy lòng yêu nghề và tình thương học trò làm động lực vượt khó. Từ những lớp học ban đầu, nền móng cho sự phát triển của Trường THPT Hoài Đức A hôm nay từng bước được vun đắp.

Nhà giáo Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THPT Hoài Đức A

Không chỉ trưởng thành qua từng giai đoạn, nhà trường còn góp phần mở rộng mạng lưới giáo dục phổ thông tại địa phương. Năm học 1978-1979, Trường THPT Hoài Đức B được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường THPT Hoài Đức A. Đến năm học 2002-2003, nhà trường tiếp tục đóng góp vào quá trình hình thành Trường THPT Hoài Đức C, sau này đổi tên thành Trường THPT Vạn Xuân - Hoài Đức.

Theo thầy Kiên, những dấu mốc này thể hiện sự trưởng thành của nhà trường và đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục quê hương. Sau 6 thập kỷ, quy mô trường lớp ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều phần thưởng của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành. Năm 1996, nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong giai đoạn 2001-2005. Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, trường tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Nhiều năm liền, trường được UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Trường THPT Hoài Đức A được nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp 60 năm thành lập. Ảnh: THPT Hoài Đức A

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Hoài Đức A vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thầy và trò đối với sự nghiệp giáo dục.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường xác định mục tiêu đổi mới toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, hiện đại, nhân văn và hội nhập. Với định hướng giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2035, trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của Thủ đô, lấy học sinh làm trung tâm, chất lượng giáo dục làm nền tảng và đội ngũ nhà giáo làm động lực phát triển. Năm giá trị cốt lõi được nhà trường xác định là: Nhân ái, Bản lĩnh, Sáng tạo, Trách nhiệm và Hội nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tựu của Trường THPT Hoài Đức A trong 60 năm xây dựng và phát triển. Lãnh đạo Sở đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, sáng về đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với học sinh.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Trường THPT Hoài Đức A. Ảnh: THPT Hoài Đức A

Đồng thời, trường cần đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, bảo đảm mỗi học sinh được tôn trọng, khích lệ và phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, nhân cách.

Từ những lớp học đơn sơ năm 1966 đến dấu mốc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba hôm nay, hành trình 60 năm của Trường THPT Hoài Đức A được viết nên bằng sự bền bỉ của nhiều thế hệ thầy và trò. Đó cũng là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, vun đắp những thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp cho quê hương và đất nước.