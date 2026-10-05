Sau thanh tra, đề xuất cấm người mua nhà ở xã hội cho thuê lại tối thiểu 5 năm

Toà nhà T4, khu Golden City là khu nhà ở xã hội mới đưa vào sử dụng vào đầu tháng 6/2025 tại phường Long Xuyên (ảnh minh họa).

Từ kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội (NOXH), Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc của chính sách hiện hành, đồng thời kiến nghị bổ sung quy định nhằm kiểm soát việc người mua NOXH sau đó cho người khác thuê lại.

Nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra số 26/KL-TTT ngày 18/9/2026 của Thanh tra tỉnh An Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển, quản lý NOXH và việc chấp hành chính sách pháp luật trong thực hiện đầu tư dự án NOXH trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo kết luận, quy định pháp luật về NOXH hiện hành chỉ cấm người đang thuê hoặc thuê mua NOXH cho người khác thuê lại trong thời gian thuê, thuê mua, nhưng chưa có quy định cấm người đã mua NOXH cho thuê lại nhà ở.

Thanh tra tỉnh nhận định, khoảng trống này dẫn đến trường hợp người không có nhu cầu mua NOXH để ở vẫn được mua và cho thuê lại để hưởng lợi.

Từ thực tế trên, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng bổ sung quy định cấm người mua NOXH cho thuê lại trong thời gian tối thiểu 5 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, trừ trường hợp trả lại hoặc bán lại theo quy định.

Đáng chú ý, kết luận cũng kiến nghị bổ sung chế tài xử phạt nghiêm minh hoặc thu hồi nhà đối với những trường hợp mua NOXH nhưng không có nhu cầu ở thực tế mà sử dụng nhà để cho thuê lại nhằm mục đích hưởng lợi. Kiến nghị của cơ quan thanh tra không chỉ hướng đến việc bổ sung thời hạn hạn chế cho thuê lại sau khi mua NOXH, mà còn đặt vấn đề về biện pháp xử lý đối với trường hợp chính sách hỗ trợ nhà ở không được sử dụng đúng mục tiêu.

Ngoài vấn đề cho thuê lại NOXH, Thanh tra tỉnh An Giang cũng chỉ ra bất cập liên quan việc xác định giá bán NOXH tạm tính.

Theo Kết luận 26/KL-TTT, quy định về giá bán NOXH (tạm tính) tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP, chưa được quy định và hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn trong công tác quản lý, thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đầu tư.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng bổ sung hướng dẫn cụ thể việc áp dụng giá tạm tính để làm cơ sở ký hợp đồng mua bán NOXH.

Cùng với đó, kết luận đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi xác nhận điều kiện về nhà ở, đất ở và thu nhập cho các đối tượng hưởng chính sách về NOXH.

Các kiến nghị trên được Thanh tra tỉnh An Giang đưa ra sau quá trình thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển, quản lý NOXH và việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh.