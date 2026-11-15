Sau thành công của album A*POP, Tyla bắt đầu hành trình lưu diễn toàn cầu

Tyla chính thức khai màn chặng lưu diễn Bắc Mỹ thuộc THE A*POP WORLD TOUR tại Hard Rock Live, Wheatland, California (Mỹ). Đêm diễn mở màn thu hút sự chú ý khi được dàn dựng như một câu lạc bộ âm nhạc sôi động, với hệ thống ánh sáng đen, trang phục neon cùng những gam màu nổi bật, tạo nên không gian trình diễn trẻ trung và giàu năng lượng.

Đây cũng là dịp để nữ ca sĩ giới thiệu rộng rãi những sản phẩm âm nhạc trong album phòng thu thứ hai mang tên A*POP, dự án vừa đạt thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard World Albums.

Tyla mở màn chương trình bằng ca khúc THAT GIRL, nhanh chóng khuấy động bầu không khí trước khi lần lượt đưa khán giả đến với loạt sáng tác được yêu thích như Jump, PUSH 2 START, Truth or Dare, SHE DID IT AGAIN, SHAKE AH và CHANEL.

Không chỉ tập trung vào những ca khúc mới, nữ ca sĩ còn khéo léo kết nối các sản phẩm âm nhạc đã làm nên tên tuổi của mình. Đặc biệt, phần trình diễn encore với WATER - bản hit từng tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp và đạt chứng nhận đĩa Bạch kim ba lần - trở thành điểm nhấn khép lại đêm nhạc.

Sau đêm khai màn tại Wheatland, THE A*POP WORLD TOUR tiếp tục có những buổi biểu diễn tại California, trong đó có điểm dừng ở Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco. Chuyến lưu diễn sau đó sẽ đi qua nhiều thành phố lớn tại Bắc Mỹ như Vancouver, Chicago, Toronto, Brooklyn và Los Angeles, trước khi khép lại chặng này tại Fontainebleau Las Vegas vào ngày 19/12.

Đầu tháng 1/2027, Tyla dự kiến đưa tour diễn trở về quê nhà Nam Phi với các đêm nhạc tại Cape Town và Johannesburg. Sau đó, cô sẽ đồng hành cùng Bruno Mars trong The Romantic Tour tại Australia và New Zealand xuyên suốt tháng 2 và tháng 3.

Phát hành thông qua FAX và Epic Records, A*POP được xem là một trong những tuyên ngôn nghệ thuật táo bạo nhất của Tyla. Album gồm 14 ca khúc, trong đó có màn kết hợp với Zara Larsson qua SHE DID IT AGAIN, cùng những sản phẩm nổi bật như CHANEL và IS IT LOVE? Hai ca khúc này cũng ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng Billboard US Afrobeats.

Ngay khi ra mắt, A*POP đã chiếm vị trí số 1 trên Billboard World Albums, đồng thời nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Dự án gây chú ý nhờ cách kết hợp chất liệu âm nhạc châu Phi với màu sắc pop hiện đại, tạo nên bản sắc riêng nhưng vẫn có sức tiếp cận rộng rãi với khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, THE A*POP WORLD TOUR đánh dấu chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của Tyla trải dài qua Bắc Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh và châu Phi. Với hành trình này, nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế, đồng thời củng cố vị trí trong thế hệ nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng của âm nhạc đương đại.