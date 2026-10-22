Sau 'Tân binh toàn năng', giọng ca gen Z LEZII dùng âm nhạc để kể về các cung bậc cảm xúc trong tình yêu

LEZII (sinh năm 2001) tên thật là Lê Bin Thế Vĩ. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, trực thuộc tổ đội FIRSTGENE gồm 5 thành viên của SpaceSpeakers label. Anh được biết đến qua các chương trình The moi song, Vote for five và đặc biệt là Top 13 Tân binh toàn năng, thuộc team Tóc Tiên.

Sở hữu khả năng sáng tác, sản xuất cùng màu sắc âm nhạc sáng tạo, LEZII ghi dấu qua các sản phẩm như Chẳng sai đâu mà, Gặp LEZII đâu may, Dập dìu trong mưa với hình ảnh linh hoạt, cá tính.

Cái tên 35 là cách viết số hoá của cụm từ “ba năm”, cũng chính là chủ đề xuyên suốt trong EP đầu tay của LEZII. EP gồm 5 ca khúc, kể về một hành trình yêu kéo dài 3 năm, đi qua các cảm xúc: Mãnh liệt, đổ vỡ, đối diện, ám ảnh và chấp nhận. Một khoảng thời gian không ngắn, không dài, nhưng đủ sâu đậm để chàng trai nếm trải hết các cung bậc cảm xúc, cũng như lần đầu đối diện với sự mất mát và buộc bản thân phải trưởng thành hơn.

Thay vì những bài hát riêng lẻ, các ca khúc trong 35 được sắp xếp theo đúng trình tự của một tuyến truyện hoàn chỉnh. Mỗi ca khúc là một chương, nối tiếp nhau để khi nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối, khán giả sẽ thấy được toàn bộ hành trình của một mối tình.

EP 35 gồm 5 ca khúc, được sắp xếp theo một mạch truyện xuyên suốt gồm: Silent treatment, Trốn tìm, 35, Dập dìu trong mưa, Sau sân nhà. Đồng hành cùng LEZII trong dự án là BIKAY và STILLAD, hai người anh em cùng 'tổ đội' FIRSTGENE. Sự thấu hiểu giữa những người đã cùng nhau đi một chặng đường dài giúp dự án giữ được trọn vẹn tinh thần mà LEZII muốn gửi gắm.

Đây chính là dấu mốc trưởng thành cho hành trình nơi giọng ca gen Z này thử sức ở cả vai trò ca sĩ, nhạc sĩ lẫn nhà sản xuất âm nhạc. EP là 3 năm mà LEZII muốn kể lại một cách trọn vẹn nhất và cũng là dự án anh dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay.