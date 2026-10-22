Sau tai nạn nhẹ, xe điện còn sạc bình thường được không?

Khi xe điện gặp va chạm nhẹ, việc có thể sạc bình thường hay không phụ thuộc chủ yếu vào vị trí va chạm. Nếu không ảnh hưởng đến các bộ phận điện như cổng sạc, pin hay bộ sạc, và xe không báo lỗi, người dùng có thể tiếp tục sạc như bình thường. Ngược lại, cần kiểm tra kỹ và ưu tiên đưa xe đến đại lý hoặc liên hệ bảo hiểm trước khi sạc.

Hình minh họa kiểm tra xe điện sau va chạm nhẹ. Ảnh: Evdancepoint

Không phải mọi va chạm nhẹ đều ảnh hưởng đến khả năng sạc của xe điện. Nếu lực va chạm xảy ra cách xa cổng sạc, dây cáp, bộ sạc tại nhà và phần dưới gầm xe, đồng thời xe không hiển thị cảnh báo nào, việc sạc bình thường thường được cho phép. Tuy nhiên, nếu khu vực cổng sạc, pin dưới gầm xe hoặc bộ sạc bị va đập hoặc có cảnh báo xuất hiện, tuyệt đối không nên cắm sạc để thử mà cần ưu tiên đưa xe đến đại lý hoặc liên hệ bảo hiểm để kiểm tra.

Vị trí va chạm quan trọng hơn mức độ nhỏ của vết lõm hay trầy xước. Một vết móp trên cửa xe chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhưng nếu lực va chạm xảy ra gần cổng sạc hoặc dưới gầm nơi chứa pin, đây là vấn đề liên quan đến hệ thống điện. Người dùng nên đánh giá vụ va chạm dựa trên vị trí gần các bộ phận điện như cổng sạc, dây cáp, bộ sạc và phần gầm xe. Nếu tổn thương nằm trong những khu vực này, xe không nên được sạc ngay cả khi vẫn vận hành bình thường.

Việc kiểm tra bên ngoài xe sau va chạm chỉ nên thực hiện bằng mắt và tay, không mở nắp hay tháo các tấm bảo vệ. Cần kiểm tra cửa cổng sạc có mở đóng trơn tru và khít hay không, các chân cắm bên trong không bị cong hoặc nứt, dây cáp và đầu cắm không có vết cắt, dập nát hay lộ phần bên trong. Ngoài ra, bộ vỏ bộ sạc tại nhà không bị nứt và giá đỡ vẫn chắc chắn cũng là dấu hiệu tốt.

Nếu trên bảng điều khiển xuất hiện cảnh báo hoặc đèn báo lỗi, xe đã phát hiện sự cố và cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời đặt lịch kiểm tra tại đại lý. Mùi khét, nhiệt độ bất thường, khói hoặc tiếng xì phát ra từ xe có thể báo hiệu hư hỏng pin hoặc hệ thống điện, cần giữ khoảng cách và liên hệ đại lý hoặc dịch vụ khẩn cấp nếu các dấu hiệu này vẫn tiếp diễn.

Tổn thương ở cổng sạc, chân cắm hoặc dây cáp có thể gây kết nối kém, dẫn đến quá nhiệt khi sạc. Trong trường hợp này, người dùng cần liên hệ đại lý và bảo hiểm trước khi tiếp tục sạc. Tương tự, va chạm mạnh dưới gầm xe có thể làm hỏng pin dù xe vẫn chạy bình thường, do đó cần kiểm tra kỹ phần dưới trước khi sạc lại.

Nếu bộ sạc tại nhà bị nứt vỏ hoặc rơi khỏi giá đỡ, có thể có hư hỏng bên trong không nhìn thấy. Lúc này, nên tắt nguồn bộ sạc và nhờ thợ điện có giấy phép kiểm tra trước khi sử dụng lại.

Trước khi sửa chữa hoặc sạc lại, người dùng nên chụp ảnh hiện trạng hư hỏng để làm bằng chứng với bảo hiểm. Việc sạc xe khi pin bị hư hỏng có thể gây khó khăn trong việc đòi bồi thường. Đại lý sẽ kiểm tra hệ thống điện áp cao và cổng sạc để đảm bảo an toàn. Việc sửa chữa hoặc thay thế pin là công việc chuyên môn, không nên tự thực hiện tại nhà.

Khi xe đã được xác nhận an toàn, người dùng có thể tiếp tục sạc tại nhà bằng các thiết bị như bộ sạc Level 2 hoặc bộ sạc di động, đảm bảo kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Nếu xe vẫn vận hành bình thường và không có dấu hiệu hư hỏng gần các bộ phận điện, việc sạc sau va chạm nhẹ thường không gây nguy hiểm.

Việc sử dụng bộ sạc công cộng thay cho bộ sạc tại nhà sau va chạm không giải quyết được vấn đề nếu xe cần được kiểm tra. Sạc công cộng thường có công suất cao và không có người giám sát, do đó nếu xe có dấu hiệu hư hỏng, cần kiểm tra kỹ trước khi sạc ở bất kỳ đâu.