Sau tai nạn khiến 4 người tử vong, Công an Hải Phòng 'siết' tuần tra, kiểm soát giao thông

Ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng đại diện các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt, thuộc tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi.

Tại hiện trường, Đoàn công tác đã rà soát hệ thống hạ tầng giao thông, gồm vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu và phương án tổ chức giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Sau đó, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, yêu cầu chấn chỉnh công tác phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào ban đêm, dịp cuối tuần và thời điểm diễn ra các sự kiện lớn trong tháng 11. Các lực lượng Cảnh sát giao thông, HP22 và Công an cơ sở phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Cùng với đó, Công an thành phố yêu cầu tổng rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở độ xe trái phép và phương tiện độ chế vi phạm; đồng thời làm rõ trách nhiệm của Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại trên địa bàn. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an cơ sở cũng được yêu cầu thực hiện thông suốt, khắc phục tình trạng hoạt động thiếu liên kết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h15 ngày 25/10, trên đường Võ Văn Kiệt, theo hướng đi Quốc lộ 37, xảy ra va chạm giữa hai xe mô tô.

Xe mô tô mang biển kiểm soát 15AA-763.xx do Đ.T.Đ (sinh năm - SN 2010, trú tại xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo Đ.M.H (SN 2010, trú tại xã Ninh Giang, TP Hải Phòng). Xe còn lại mang biển kiểm soát 34E1-412.xx do Đ.M.Q (SN 2005, trú tại xã Vĩnh Lại) điều khiển, chở theo Đ.A.T (SN 2010, cùng trú tại xã Vĩnh Lại).

Vụ va chạm khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường. 3 người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong tại bệnh viện.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp theo chỉ đạo, khẩn trương báo cáo kết quả để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.