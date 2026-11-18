Nhận định được Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa đưa ra trong bài phát biểu khai mạc AI360 - Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội.

Các quốc gia nghĩ lại chiến lược sau vụ Jensen Huang

Gọi công cuộc chuyển đổi AI là một cuộc “đại cách mạng”, ông Nguyễn Văn Khoa nhận xét Việt Nam nằm trong số các quốc gia có nhịp độ phát triển nhanh nhất trong cuộc đua AI. Quốc gia nào, doanh nghiệp nào tận dụng được kỷ nguyên AI sẽ có bước phát triển rất lớn.

Tuy nhiên, ông cũng nhắc đến bê bối gần đây liên quan đến Jensen Huang, cựu CEO Nvidia - công ty bán dẫn giá trị nhất thế giới. Thực tế, ngày 17/11, Chính phủ Mỹ đã ban hành quy định mới siết chặt việc bán chip cao cấp cho 5 quốc gia.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa phát biểu khai mạc AI360 - Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội. Ảnh: Trần Lưu

Ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng sau sự kiện này, các quốc gia đã bắt đầu xây dựng lại chiến lược về hạ tầng, về nền tảng và về nguồn nhân lực.

Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đặt ra những mục tiêu cụ thể: đến năm 2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI; 100% các dịch vụ công trực tuyến tích hợp AI; hình thành 10 thương hiệu AI Việt Nam có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; đến năm 2045 thuộc nhóm 10 dẫn đầu châu Á về AI.

“Luật đã mở đường, chiến lược đã chỉ hướng, năm 2026 là năm AI Việt Nam bước vào vận hành thực tế”, Chủ tịch VINASA phát biểu.

Chiến lược nêu rõ giá trị của AI phải được đo bằng năng suất. Đó cũng là lý do Diễn đàn AI360 năm nay lấy chủ đề “AI trong thực tiễn: Ứng dụng và Hiệu quả”.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đây cũng là yêu cầu đặt ra khi triển khai chính sách: làm sao để đưa AI vào công việc một cách có trách nhiệm, tạo ra lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Việc chuyển đổi AI quốc gia phải gắn với phát triển năng lực công nghệ AI trong nước.

Ông Trần Anh Tú thông tin, Luật Trí tuệ nhân tạo và các hành lang pháp lý, hướng dẫn luật đã hoàn thiện, tạo khuôn khổ đảm bảo vừa quản lý rủi ro và thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo.

Phát triển năng lực AI cần gắn với thị trường

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Trần Lưu

Lãnh đạo Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo đưa ra bốn nội dung cần lưu ý khi triển khai chuyển đổi AI. Thứ nhất, tổ chức chuyển đổi AI cần gắn với hiệu quả thực tế, người đứng đầu cần lựa chọn ưu tiên, xác định mục tiêu và giao trách nhiệm rõ ràng. Khuyến khích sử dụng AI trong nghiên cứu, phát triển làm ra sản phẩm mới.

Tiếp theo, phát triển năng lực AI cần gắn với thị trường, từ nhu cầu ứng dụng cụ thể hóa thành bài toán của đơn vị sử dụng. Đây là cơ sở để cơ quan nhà nước đặt hàng, thuê dịch vụ hoặc mua sắm theo được các cái quy định hiện hành.

Ông lưu ý doanh nghiệp cần khai thác thị trường trong nước để hoàn thiện sản phẩm, đồng thời cũng chuẩn bị về tiêu chuẩn, dữ liệu, quyền sở hữu, chất lượng dịch vụ để từng bước tham gia vào thị trường quốc tế.

Về khả năng mở rộng, tiếp cận nguồn lực, cần thúc đẩy chia sẻ năng lực tính toán, mô hình dùng chung, môi trường phát triển. Dịch vụ cần phù hợp quy mô, khả năng chi trả và yêu cầu an toàn của người sử dụng. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã, cần giải pháp dễ triển khai, chi phí minh bạch, hỗ trợ vận hành hiệu quả.

Cuối cùng, các hệ thống AI cần được giám sát trong quá trình vận hành, nếu phát sinh rủi ro mới hoặc rủi ro cao hơn phải tiến hành rà soát và phân loại.

Đây cũng là những vấn đề cần được giải quyết để thúc đẩy ứng dụng AI hiệu quả và phát triển thị trường, theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó trưởng phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bà nhận xét với nền tảng công nghiệp công nghệ số, đội ngũ nhân lực, Việt Nam có điều kiện phát triển sản phẩm, giải pháp AI đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước mở rộng ra quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp VINASA, ông Nguyễn Văn Khoa nêu 4 kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ. Đó là sớm vận hành Quỹ Phát triển trí tuệ nhân tạo và cơ chế hỗ trợ ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các giải pháp AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển; mở rộng đặt hàng và hợp tác công tư để doanh nghiệp trong nước tham gia xây dựng các nền tảng AI dùng chung và tích hợp AI vào dịch vụ công.

Cùng với đó, mở dữ liệu dùng chung, dữ liệu tiếng Việt và hạ tầng tính toán cho doanh nghiệp phục vụ và phát triển các mô hình AI của Việt Nam. Cuối cùng, đơn đơn giản hóa các thủ tục tuân thủ, thử nghiệm và sớm cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi về thuế, về hỗ trợ lãi suất cho các hoạt động đầu tư vào AI.

“Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẵn sàng nhận những bài toán lớn của đất nước. Hãy giao các công việc cho các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, đo đạc và kiểm chứng các doanh nghiệp Việt Nam bằng kết quả đầu ra cụ thể”, Chủ tịch VINASA kiến nghị.