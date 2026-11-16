Sau sự cố toàn cầu, khách hàng Microsoft có thể được giảm phí dịch vụ

Microsoft đang tiếp nhận các yêu cầu cấp tín dụng dịch vụ từ khách hàng doanh nghiệp sau đợt gián đoạn hệ thống trong 2 ngày 12 và 13-11.

Khách hàng Microsoft không muốn bỏ qua thiệt hại từ sự cố toàn cầu. Ảnh: Reuters

Theo các điều khoản về thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA), doanh nghiệp sử dụng những dịch vụ không đáp ứng cam kết về thời gian hoạt động có thể đề nghị khấu trừ phí trong kỳ thanh toán tiếp theo.

Theo hướng dẫn của Microsoft, mức tín dụng được xác định dựa trên dịch vụ gặp sự cố, thời gian gián đoạn và mức độ ảnh hưởng thực tế.

Khách hàng có thể được hưởng khoản tín dụng tương ứng 25%, 50% hoặc 100% phí dịch vụ đủ điều kiện, tùy theo ngưỡng quy định trong SLA.

Đối với sự cố vừa qua, khách hàng cần xác định dịch vụ bị ảnh hưởng, thời gian gián đoạn, số lượng người dùng gặp sự cố và cung cấp bằng chứng để Microsoft đánh giá hồ sơ.

Doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp có thể gửi yêu cầu qua bộ phận hỗ trợ hoặc Trung tâm quản trị Microsoft 365.

Với khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua đối tác cung cấp giải pháp đám mây (CSP), hồ sơ cần được chuyển qua đối tác để thực hiện thủ tục. Microsoft yêu cầu khách hàng chủ động đề nghị cấp tín dụng, thay vì chờ khoản khấu trừ tự động.

Theo quy định hiện hành, yêu cầu tín dụng dịch vụ đối với Microsoft 365 phải được gửi trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc tháng thanh toán xảy ra sự cố.

Vì vậy, khách hàng bị ảnh hưởng trong tháng 11-2026 cần hoàn tất hồ sơ trước ngày 31-12-2026.

Sự cố bắt đầu ngày 12-11, khiến nhiều người dùng không thể truy cập Outlook, gửi hoặc nhận thư điện tử, tổ chức cuộc họp trên Teams và sử dụng một số ứng dụng Microsoft 365.

Tình trạng gián đoạn cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cơ quan và nhiều tổ chức tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Reuters, Downdetector ghi nhận hơn 7,4 triệu lượt báo cáo sự cố trên toàn cầu, có thời điểm lên gần 20.000 lượt/phút.

Microsoft thông báo các dịch vụ đã được khôi phục hoàn toàn từ ngày 14-11, đồng thời cho biết sự cố xuất phát từ vấn đề kỹ thuật, không liên quan hoạt động tấn công mạng.