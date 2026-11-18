Ngày 17/11, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết cơ quan này đang cân nhắc thuê một đơn vị độc lập để hỗ trợ giám sát mạng lưới viễn thông phục vụ hoạt động của kiểm soát viên không lưu. Động thái được đưa ra sau sự cố kỹ thuật khiến nhiều chuyến bay bị hoãn hơn 4 giờ vào ngày 13/11, đồng thời gây ra tình trạng gián đoạn hàng không kéo dài nhiều ngày.

Theo kết quả điều tra ban đầu của chính phủ Mỹ, nguyên nhân sự cố xuất phát từ bộ định tuyến bị lỗi được lắp đặt tại cơ sở của Cục Hàng không Liên bang (FAA) ở bang Arkansas.

Hành khách mắc kẹt nhiều giờ tại sân bay Mỹ sau sự cố hàng không. (Ảnh: Getty)

Việc lắp đặt thiết bị do công ty L3Harris, có trụ sở tại bang Florida - nhà thầu của chính phủ Mỹ đảm nhiệm, nằm trong chương trình bảo trì và nâng cấp hệ thống viễn thông, chuyển đổi từ đường dây đồng cũ sang cáp quang.

FAA đã tạm đình chỉ việc lắp đặt thiết bị nói trên để tập trung điều tra, xác định nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự cố. “Phải mất nhiều thời gian hơn tôi mong muốn để cùng L3Harris xác định chính xác bộ định tuyến gặp trục trặc. Chúng ta cần họ cải thiện hiệu quả hoạt động, sau đó sẽ cân nhắc việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ đơn vị bên ngoài”, ông Duffy nói với phóng viên tại điện Capitol.

Những phát biểu trên là lần đầu tiên ông Duffy công khai đề cập đến khả năng chính phủ Mỹ thuê thêm một công ty khác để hỗ trợ công việc sau sự cố.

Trước đó, ông Duffy lên tiếng chỉ trích L3Harris liên quan đến sự cố mất điện, đồng thời cho biết nhiều quan chức đang điều tra xem liệu “sự thiếu năng lực” có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn đề hay không.

Đại diện L3Harris chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về vụ việc.

Cùng thời điểm, khi được hỏi liệu L3Harris có bị chấm dứt hợp đồng hay không, ông Duffy cho biết công ty này đang nắm giữ vị thế độc quyền đối với chính phủ Mỹ, bởi trên thực tế, họ sở hữu và chịu trách nhiệm giám sát mạng lưới viễn thông. Điều này khiến việc tìm đơn vị thay thế trở nên phức tạp.

“Tôi sẽ phải tiếp tục làm việc với họ”, ông Duffy nói, đồng thời nhấn mạnh Bộ Giao thông Vận tải Mỹ kỳ vọng công ty sẽ cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động.

(Nguồn: Bloomberg)