Sau sự cố hàng không tại Mỹ, Việt Nam siết an toàn quản lý bay

Sau sự cố liên lạc khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải dừng cất cánh hàng nghìn chuyến bay vào hôm 13/11, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phòng ngừa và ứng phó sự cố hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay, với phương châm lấy an toàn bay làm ưu tiên cao nhất, chủ động phòng ngừa từ sớm, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

VATM đặt thời hạn 60 ngày để kiểm chứng năng lực dự phòng, ứng phó sự cố tại các hệ thống quản lý bay. Ảnh: VATM

Theo ông Hồ Sỹ Tùng, Phó Tổng giám đốc VATM, hoạt động quản lý bay diễn ra 24/7, phụ thuộc lớn vào hạ tầng và trang thiết bị kỹ thuật. Sự cố tại một hệ thống trọng yếu có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ nếu không có phương án dự phòng phù hợp.

"Yêu cầu đặt ra là các đơn vị phải chủ động kiểm soát rủi ro, đánh giá khả năng duy trì dịch vụ và chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, không để bị động khi sự cố xảy ra", ông Tùng cho biết.

Rà soát toàn bộ hạ tầng

VATM yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều hành bay, đánh giá khả năng vận hành của hệ thống chính và mức độ sẵn sàng của thiết bị dự phòng.

Với những hệ thống đã vận hành lâu năm hoặc đang chờ nâng cấp, thay thế, các đơn vị phải có giải pháp bảo đảm an toàn, không để việc chờ đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động liên tục.

Các phương án dự phòng phải được kiểm tra thực tế, bảo đảm khả năng chuyển đổi và duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố. Công tác bảo vệ dữ liệu, kiểm soát thay đổi và khôi phục hệ thống cũng được tăng cường.

VATM đồng thời yêu cầu phân công rõ người chỉ huy, lực lượng xử lý và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức ứng phó, huy động nhân lực và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu sự cố vượt khả năng xử lý.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu phải phối hợp với cảng hàng không, hãng hàng không và đơn vị quản lý luồng không lưu để thống nhất phương án điều tiết, khôi phục hoạt động bay. Khi dịch vụ suy giảm hoặc gián đoạn, lưu lượng bay phải được điều chỉnh phù hợp với năng lực đáp ứng của hệ thống và nhân lực.

VATM cũng yêu cầu bảo đảm nhân lực trực, nhân sự thay thế, vật tư và phương tiện ứng phó. Các đơn vị phải huấn luyện, diễn tập tình huống mất hệ thống, chuyển sang phương án dự phòng và khôi phục dịch vụ.

Việc đưa hệ thống trở lại hoạt động sau sự cố phải được kiểm soát chặt chẽ, chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và khai thác.

Đáng chú ý, VATM đặt ra các mốc tiến độ cụ thể: kiểm tra ban đầu trong 72 giờ; xây dựng kế hoạch trong 7 ngày; hoàn thành rà soát, đánh giá các dịch vụ trọng yếu trong 30 ngày và kiểm chứng, báo cáo kết quả trong 60 ngày kể từ khi ban hành chỉ thị.

Theo lãnh đạo VATM, việc rà soát, kiểm chứng năng lực dự phòng nhằm bảo đảm hệ thống quản lý bay duy trì hoạt động an toàn, liên tục, hạn chế nguy cơ gián đoạn dịch vụ khi xảy ra sự cố kỹ thuật.