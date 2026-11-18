Các máy bay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong thư gửi quốc hội ngày 17/11, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, Giám đốc Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Bryan Bedford và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought cho biết khoản kinh phí trên sẽ được sử dụng cho 5 nhóm nhiệm vụ.

Cụ thể, 10,1 tỷ USD dành cho nâng cấp công nghệ kiểm soát không lưu, bao gồm hệ thống liên lạc và các công cụ quản lý hoạt động bay; 10 tỷ USD để cải thiện hạ tầng sân bay; 10 tỷ USD hiện đại hóa các nhà ga đã xuống cấp; 10 tỷ USD xây dựng 5 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực mới thay thế 22 trung tâm hiện nay; và 10 tỷ USD xây dựng hoặc nâng cấp tối đa 140 đài kiểm soát không lưu.

Đề xuất được đưa ra sau khi FAA phải yêu cầu tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn nước Mỹ trong khoảng 4 giờ ngày 13/11, do sự cố liên quan đến hệ thống liên lạc và radar phục vụ kiểm soát không lưu. Sự cố khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy, hoãn gây gián đoạn hoạt động đi lại trong nhiều ngày. Ước tính số chuyến bay bị hủy là hơn 18.000 chuyến.

Chính quyền Mỹ cho rằng thiết bị và hạ tầng lạc hậu là nguyên nhân dẫn đến sự cố, qua đó nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đầu tư thay thế hệ thống hiện hành. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung ngân sách đang vấp phải những ý kiến thận trọng tại Quốc hội, kể cả từ một số nghị sĩ Cộng hòa.

Các nghị sĩ đặt câu hỏi về mức tăng của khoản đề xuất, đồng thời yêu cầu chính quyền giải trình việc sử dụng 12,5 tỷ USD Quốc hội đã phê duyệt cho chương trình hiện đại hóa hàng không năm 2025. Một số nghị sĩ cho rằng cần ưu tiên các hạng mục trực tiếp liên quan đến an toàn bay và làm rõ tiến độ sử dụng nguồn kinh phí hiện có trước khi cấp thêm ngân sách.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Mỹ khẳng định toàn bộ 12,5 tỷ USD đã được phân bổ cho các dự án cụ thể, với tiến độ triển khai dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2028. Cơ quan này cũng cho biết các quy định của Quốc hội không cho phép tự do điều chuyển kinh phí giữa những hạng mục khác nhau.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần cho rằng hệ thống hàng không Mỹ cần được thay thế sau nhiều năm sử dụng thiết bị cũ, đồng thời kêu gọi Quốc hội cấp ngân sách để đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa.