KATSEYE tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ thông báo hủy buổi biểu diễn tại Mexico ngay trước giờ diễn tối 28/11. Đây vốn là đêm nhạc cuối cùng trong năm 2026 thuộc khuôn khổ Wildwood Tour của nhóm. Đáng chú ý, thông báo được đưa ra trong bối cảnh các thành viên vừa trải qua nhiều biến động liên quan đến sức khỏe.

Theo Billboard, KATSEYE dự kiến biểu diễn đêm thứ hai liên tiếp tại nhà thi đấu Palacio de los Deportes ở Mexico City vào tối thứ Bảy. Tuy nhiên, chỉ ít giờ trước khi chương trình bắt đầu, nhóm bất ngờ thông báo hủy show thông qua Instagram Stories.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng buổi biểu diễn tối nay tại Thành phố Mexico phải hoãn lại do vấn đề sức khỏe", đại diện nhóm cho biết.

Thông báo cũng gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã chờ đợi sự kiện, đồng thời đề nghị người hâm mộ giữ lại vé vì chúng vẫn có giá trị cho ngày diễn mới. Ban tổ chức cho biết đang nỗ lực tìm kiếm lịch trình thay thế và sẽ thông báo ngay khi có thông tin chính thức.

Việc KATSEYE hủy show vào phút chót khiến nhiều người tiếc nuối, bởi Mexico City vốn là điểm dừng chân cuối cùng của nhóm trong năm nay. Trước đó, nhóm vẫn dự kiến tham gia sự kiện Jingle Ball tại Fort Worth, Texas vào ngày 1/12, cùng nhiều nghệ sĩ như RAYE, Ludacris, Myles Smith và Tove Lo. Hiện chưa có thông báo về việc thay đổi lịch trình này.

Đáng chú ý, thông tin hủy show xuất hiện sau một giai đoạn KATSEYE liên tiếp đối mặt với những vấn đề sức khỏe. Đầu tháng 11, Megan được xác định bị chấn động não, khiến nhóm phải hủy ba buổi biểu diễn để thành viên này có thời gian hồi phục.

Khi trở lại sân khấu, Megan vẫn khiến người hâm mộ lo lắng khi phải ngồi biểu diễn và đeo kính râm tối màu trong suốt chương trình. Đến đêm diễn tiếp theo tại Dallas, nữ thần tượng mới có thể đứng dậy và thực hiện một số động tác vũ đạo.

Theo thông báo trên Weverse, Megan được phép trở lại biểu diễn nhưng phải hạn chế cường độ vận động. Các bác sĩ khuyến nghị cô sử dụng những động tác vũ đạo được rút gọn, giảm các chuyển động mạnh và nghỉ ngơi khi cần thiết. Nhóm cũng nhấn mạnh Megan chưa nên hoạt động với cường độ tối đa trong giai đoạn này.

Bên cạnh đó, đội hình KATSEYE hiện tại cũng có những thay đổi khi Manon và Sophia tạm nghỉ, để các thành viên Daniela, Lara, Megan và Yoonchae tiếp tục hoạt động.

Sau khi khép lại chặng diễn tại Mexico, Wildwood Tour dự kiến chỉ trở lại vào đầu năm 2027. KATSEYE sẽ lần lượt biểu diễn tại Chicago ngày 6/1, Detroit ngày 8/1 và Minneapolis ngày 10/1, trước khi đưa chuyến lưu diễn đến châu Á.

Việc liên tiếp phát sinh những vấn đề sức khỏe và thay đổi lịch trình đang trở thành thách thức đối với KATSEYE trong giai đoạn hoạt động sôi nổi. Với người hâm mộ, điều được quan tâm lúc này không chỉ là ngày tổ chức lại đêm diễn tại Mexico mà còn là tình trạng sức khỏe của các thành viên để nhóm có thể trở lại sân khấu một cách an toàn.