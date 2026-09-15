Sau sông Tích, Hà Nội tiếp tục báo động lũ trên sông Bùi

Mực nước sông Bùi tại Hà Nội đang lên. Ảnh: CTV.

Số liệu quan trắc cho thấy, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt hồi 17h40 chiều nay (15-9) đo được là 6,01 m. Trị số này cao hơn mực nước báo động I (6,00 m).

Căn cứ các quy định hiện hành, tối 15-9, ông Lê Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đã ký ban hành Lệnh số 41/L-BCH về việc báo động lũ cấp I trên sông Bùi.

Các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của báo động lũ trên sông Bùi trong đợt này gồm: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hoà Phú và Phúc Sơn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã nêu trên, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động I.

Trước đó vào chiều tối 15-9, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mực nước sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc cũng đã lên vượt báo động I. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ tại nhiều xã ven sông.

Bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) dự kiến sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa còn kéo dài đến khoảng ngày 17-9-2026.