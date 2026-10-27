Sáu sòng bạc góp 1,1 tỷ USD vào quỹ đầu tư Ma Cao

Sáu doanh nghiệp gồm Galaxy Entertainment Group, Melco International Development, MGM China Holdings, Sands China, SJM Holdings và Wynn Macau đã công bố cam kết sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào tuần trước.

Đại diện các công ty tham dự lễ ký kết với sự chứng kiến của Đặc khu trưởng Ma Cao Sầm Hạo Huy (Sam Hou-fai) và Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Ma Cao Trịnh Tân Thông (Zheng Xincong).

Khoản đóng góp sẽ được chuyển vào Quỹ Hướng dẫn số 2 của Chính quyền Đặc khu Hành chính Ma Cao, do Công ty Đầu tư và Quản lý Ma Cao quản lý. Đây là một phần trong các điều kiện gia hạn giấy phép kinh doanh sòng bạc, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến cuối năm 2032.

Sáu nhà điều hành sòng bạc tại Ma Cao cam kết đóng góp hơn 1,1 tỷ USD vào quỹ đầu tư của chính quyền, nhằm phát triển các ngành công nghệ, công nghiệp mới và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào hoạt động cờ bạc. Ảnh: Kenji Kawase

Quỹ có quy mô ban đầu là 20 tỷ pataca, tương đương khoảng 2,5 tỷ USD. Trong đó, chính quyền Ma Cao đóng góp 11 tỷ pataca, phần còn lại do sáu nhà điều hành sòng bạc chi trả.

Theo chính quyền Ma Cao, quỹ sẽ tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi, nâng cấp hoạt động sản xuất, thương mại hóa các thành tựu khoa học công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Mục tiêu là tạo thêm động lực tăng trưởng ngoài ngành cờ bạc, đồng thời thúc đẩy liên kết kinh tế với Trung Quốc đại lục.

Các dự án được định hướng gắn với Khu Hợp tác sâu rộng Quảng Đông - Ma Cao tại Hoành Cầm (Hengqin) và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao. Đây là những khu vực được Bắc Kinh thúc đẩy phát triển nhằm tăng cường kết nối kinh tế, công nghệ và thương mại giữa các địa phương.

Nỗ lực đa dạng hóa có ý nghĩa đặc biệt với Ma Cao, nơi nguồn thu ngân sách vẫn phụ thuộc lớn vào ngành casino. Theo báo cáo chính quyền gửi cơ quan lập pháp địa phương vào giữa tháng 10, doanh thu từ ngành cờ bạc đạt khoảng 95 tỷ pataca trong năm 2025, chiếm hơn ba phần tư tổng thu ngân sách.

Tại lễ ký kết, bà Ng Wai-han, Thư ký phụ trách Kinh tế và Tài chính Ma Cao, nhấn mạnh đa dạng hóa kinh tế là nhiệm vụ bắt buộc nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào sòng bạc. Theo bà, quá trình này cần sự phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với các kế hoạch phát triển mới của Trung Quốc và Ma Cao.

Trong số sáu doanh nghiệp, Sands China cam kết đóng góp lớn nhất, với 2,3 tỷ pataca. Galaxy Entertainment Group đứng thứ hai với 2,27 tỷ pataca. Wynn Macau cam kết đóng góp 1,37 tỷ pataca và cho biết khoản đầu tư này thể hiện sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền.

Galaxy Entertainment Group cũng khẳng định quỹ sẽ bổ trợ cho các sáng kiến phát triển kinh tế dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa Ma Cao, Hoành Cầm và Khu vực Vịnh lớn.

Dù vậy, việc thành lập quỹ mới chưa đồng nghĩa với việc Ma Cao có thể nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào casino. Nguồn thu lớn từ ngành này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với ngân sách, trong khi các ngành công nghệ và công nghiệp mới cần thời gian để mở rộng quy mô. Hiệu quả của chương trình sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển nguồn vốn đóng góp thành hoạt động kinh doanh thực tế, tạo việc làm và hình thành những động lực tăng trưởng bền vững hơn cho thành phố.