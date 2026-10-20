Sau Sơn La, lại liên tiếp xảy ra động đất tại Quảng Ngãi

Vị trí tâm chấn tiêu động đất tại xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) cho biết: Vào hồi 4 giờ 36 phút 1 giây sáng nay (20-10), một trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí xảy ra trận động đất có tọa độ 14.895° vĩ Bắc, 108.285° kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Chỉ sau đó ít giờ đồng hồ, vào 6 giờ 4 phút 5 giây cùng ngày, cũng tại khu vực xã Măng Bút tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M = 3.0. Vị trí trận động đất ở tọa độ 14.874° vĩ Bắc, 108.255° kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Trước đó, vào 11 giờ 3 phút 43 giây ngày 19-10, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.003° vĩ Bắc, 108.251° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất cũng xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ sạt lở sau động đất tại xã Mai Sơn (tỉnh Sơn La). Ảnh: SNews

3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi tiếp nối hai trận động đất xảy ra trước đó trên địa bàn xã Tà Hộc (tỉnh Sơn La) trong ngày 19-10. Hai trận động đất có độ lớn M = 2.6 và 4.2, với độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Đáng chú ý, trận động đất có độ lớn M = 4.2 đã khiến lở đá lăn vào bếp phía sau nhà của gia đình anh Cao Minh Trúc, ngụ tại tổ 6, tiểu khu 17, xã Mai Sơn (tỉnh Sơn La). May mắn khi sự cố thiên tai không gây thiệt hại về người.

Sự việc khiến nhiều người không khỏi lo lắng, đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động kiểm tra, rà soát mức độ an toàn của nhà ở, nâng cao cảnh giác, tránh xa những khu vực có nguy cơ sạt lở, đá lăn hoặc công trình bị hư hỏng, bảo đảm an toàn.

Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong khu vực chịu ảnh hưởng của ba trận động đất trong hai ngày qua đang khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.