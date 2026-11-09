Sau siêu đô thị Cần Giờ, doanh nghiệp thuộc Vingroup tiếp tục làm dự án cảng tỷ USD

Từ doanh nghiệp gắn với dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ đang mở rộng sự hiện diện tại các dự án hạ tầng quy mô lớn ở khu vực phía Nam. Doanh nghiệp này hiện là đại diện liên danh đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và mới đây tiếp tục góp mặt tại dự án Khu bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu.

Vị trí phân khu số 3 - bến cảng container Cái Mép Hạ. (Nguồn: ĐTM)

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lập tháng 11/2026, đang được lấy ý kiến tham vấn, phân khu số 3 - bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu có quy mô khoảng 780,6ha, với tổng mức đầu tư hơn 153.546 tỷ đồng, triển khai tại phường Tân Phước và phường Tân Hải, TP HCM.

Theo phương án quy hoạch, khu bến cảng sẽ có 33 bến với tổng chiều dài cầu bến khoảng 12 km. Công suất khai thác thiết kế đạt 23,4 triệu TEU hàng hóa mỗi năm, với khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 tấn, tương đương sức chở khoảng 24.000 TEU.

Quy mô này đặt dự án vào nhóm các công trình cảng biển có năng lực tiếp nhận tàu container cỡ lớn. Ngoài chức năng xếp dỡ hàng hóa, khu cảng còn được định hướng phát triển các dịch vụ hàng hải như sửa chữa tàu, hoa tiêu, lai dắt và cung ứng nhiên liệu. Hệ thống khai thác dự kiến ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại, hướng đến tự động hóa và mô hình cảng xanh.

Dự án được chia thành hai giai đoạn đầu tư, với kế hoạch hoàn thiện toàn bộ vào năm 2035 và đưa vào vận hành từ tháng 7/2036.

Trong giai đoạn đầu, từ tháng 1/2027 đến tháng 12/2030, nhà đầu tư dự kiến xây dựng 3 bến cảng, khu nước trước bến, bãi container và các công trình phụ trợ. Những hạng mục này dự kiến bắt đầu vận hành chính thức từ tháng 7/2031.

Giai đoạn tiếp theo kéo dài từ năm 2031 đến năm 2035, tập trung đầu tư 30 bến cảng còn lại và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối.

Phân khu cảng container là một phần trong tổ hợp Cái Mép Hạ hạ lưu có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 2.537 ha, bao gồm ba phân khu. Như vậy, dự án cảng 153.546 tỷ đồng mới là một cấu phần trong tổng thể quy hoạch khu tổ hợp cảng, logistics và các chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại khu vực này.

Theo hồ sơ ĐTM, liên danh thực hiện phân khu cảng container gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bình Minh Mới và CTCP Hương Hải - Quảng Ngãi. Trong đó, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ giữ vai trò đại diện của liên danh 5 nhà đầu tư.

Thành lập tháng 9/2004, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thục Hiền là người đại diện doanh nghiệp.

Vingroup bắt đầu rót vốn vào doanh nghiệp từ năm 2015, trước khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,15% vào năm 2016. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Vinhomes, Đô thị Du Lịch Cần Giờ có vốn điều lệ hơn 64.560 tỷ đồng. Vinhomes nắm giữ 100% quyền biểu quyết, với tỷ lệ lợi ích trực tiếp và gián tiếp đạt 99,57%.

Tại Cần Giờ, dự án gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp là Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, có tên thương mại Vinhomes Green Paradise. Dự án có diện tích khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng và được khởi công từ tháng 4/2025.

Không dừng ở lĩnh vực phát triển đô thị, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ còn giữ vai trò đại diện liên danh đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Công trình được đề xuất với thiết kế mang hình tượng bông sen, hướng đến kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu. Dự án có tổng chiều dài khoảng 14km, tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ.

Việc tiếp tục xuất hiện tại dự án cảng Cái Mép Hạ hạ lưu cho thấy phạm vi tham gia của doanh nghiệp đã mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics.