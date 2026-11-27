Lắng nghe nhiều vấn đề thiết thực

Tại hội nghị TXCT trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố với cử tri các phường Thủ Đức, Linh Xuân và Đông Hòa, nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh, tập trung vào tình trạng ngập nước, bất cập giao thông, ô nhiễm môi trường và đời sống người lao động. Tại phường Thủ Đức, cử tri phản ánh tình trạng ngập sâu tại nhiều khu dân cư trong những đợt mưa lớn kết hợp triều cường. Trong khi đó, cử tri phường Linh Xuân kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm quy định bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng rác thải, bụi bặm và ô nhiễm nguồn nước tại các kênh rạch.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh phát biểu tại buổi TXCT cùng Tổ đại biểu HĐND số 9. Ảnh: Hoa Lê

Đời sống người lao động cũng là vấn đề được cử tri phường Đông Hòa đặc biệt quan tâm. Trước yêu cầu chuyển dịch cơ cấu việc làm, cử tri đề xuất tăng cường liên kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, chú trọng đào tạo chuyên sâu và đào tạo lại kỹ năng số, nhất là đối với nhân lực khoa học kỹ thuật, công nghệ số. Cử tri cũng kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng, kiểm soát giá cả, duy trì mạng lưới bán hàng bình ổn tại các khu lưu trú đông công nhân, đồng thời bảo đảm việc đóng bảo hiểm xã hội theo thu nhập thực tế.

Tại các phường Thuận Giao và Thuận An, cử tri Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, kiến nghị việc giải quyết đồng bộ bất cập về hạ tầng, môi trường và quản lý đô thị, gắn với bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Văn Thọ cùng Tổ đại biểu số 1 tại buổi TXCT trước Kỳ họp thường lệ cuối năm tại phường Thuận Giao, Thuận An. Ảnh: Hoa Lê

Làm rõ trách nhiệm, hướng giải quyết kiến nghị

Trao đổi với cử tri phường Thủ Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh cho biết, việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch đang được thành phố triển khai gắn với chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch, xây dựng công viên, đường giao thông và hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Tại khu vực Thủ Đức, các dự án cải tạo rạch Thủ Đức, Linh Tây và Bình Thái sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường sống. Riêng những điểm ô nhiễm được cử tri phản ánh, chính quyền địa phương cần phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra, truy tìm nguồn xả thải, xác định trách nhiệm để xử lý nghiêm vi phạm.

Ở góc độ chính sách dài hạn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thanh Nhân đề cập yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trình độ quốc tế đang được triển khai gắn với Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thành phố chú trọng liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện đào tạo, đào tạo lại và thu hút chuyên gia, nhà khoa học. Các cơ chế, chính sách tại Luật Phát triển đô thị cũng là cơ sở để thành phố xây dựng nghị quyết về đào tạo, thu hút nhân lực, tập trung vào những ngành nghề trọng điểm.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Thanh Nhân trao đổi về những vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với bài toán nhân lực, vấn đề tiền lương và an sinh cần được giải quyết theo hướng bảo đảm thu nhập thực chất, ổn định đời sống người lao động. Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, cải cách tiền lương phải đi đôi với kiểm soát giá cả, tránh tình trạng thu nhập tăng nhưng chi phí sinh hoạt cũng tăng, làm giảm ý nghĩa của chính sách. Nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương và các khoản phụ cấp đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2027. Thành phố cũng dự kiến có chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người từ đủ 60 tuổi trở lên, qua đó mở rộng cơ hội tham gia bảo hiểm, tăng thêm điểm tựa an sinh cho người dân.

Mở rộng địa bàn tiếp xúc cử tri ngoài nơi ứng cử

Một điểm đáng chú ý trong đợt TXCT trước Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh là mở rộng hoạt động tiếp xúc ngoài địa bàn ứng cử, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố và đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, tạo thêm kênh ghi nhận ý kiến từ nhiều khu vực. Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh tham dự hội nghị TXCT của Tổ đại biểu số 9 tại phường Thủ Đức, kết nối trực tuyến với cử tri phường Linh Xuân và Đông Hòa. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Văn Thọ tham gia TXCT tại phường Thuận Giao và Thuận An.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Văn Thọ cùng đại biểu, cử tri phường Thuận Giao, Thuận An. Ảnh: Hoa Lê

Hoạt động TXCT ngoài địa bàn ứng cử giúp đại biểu nhận diện những khó khăn đặc thù, các vấn đề liên vùng; đồng thời phối hợp giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả đối với những vấn đề cần chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Những thông tin, ý kiến thu nhận từ nhiều địa bàn còn là cơ sở thực tiễn quan trọng phục vụ hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra, chất vấn và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Điều này giúp hoạt động TXCT không chỉ dừng ở việc ghi nhận nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng mà qua đó còn góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử thành phố.