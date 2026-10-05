Sâu sát cơ sở, giải quyết vấn đề ngay khi phát sinh

Trực tiếp xuống địa bàn, nắm chắc tình hình

Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề nếu được phát hiện, xử lý ngay từ đầu sẽ không trở thành điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ yêu cầu đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương toàn thành phố chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng cụ thể, sâu sát và gần cơ sở hơn. Lãnh đạo các địa phương không chỉ nắm tình hình qua báo cáo mà trực tiếp xuống địa bàn, làm việc với chi bộ thôn, tổ dân phố, đơn vị, kiểm tra thực tế, gặp gỡ, đối thoại với người dân nhằm nắm bắt thực tiễn và chỉ đạo xử lý những vấn đề từ sớm.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Chi thăm làng nghề mây tre đan Xuân Hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng phát triển cho làng nghề trong thời gian tới.

Tại xã Trung Kênh, địa phương đang triển khai nhiều công trình, dự án, trong đó có giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các dự án BT, đối ứng hoàn trả, phát triển đô thị... Khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đảng ủy, UBND xã xác định, muốn tạo đồng thuận thì trước hết phải sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đắc Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Kênh cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã tăng cường đi cơ sở, nhất là những khu vực đang triển khai các công trình, dự án, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ thực tế, nhiều nội dung liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng được trao đổi, làm rõ và từng bước giải quyết. Việc cán bộ, nhất là người đứng đầu, trực tiếp xuống địa bàn không chỉ giúp nắm bắt thông tin đầy đủ hơn mà còn tạo cơ hội để người dân phản ánh trực tiếp những vấn đề cấp ủy, chính quyền quan tâm, từ đó hạn chế tình trạng thông tin qua nhiều khâu, dẫn đến chậm trễ trong xử lý.

Tại xã Đại Đồng, đặc thù địa bàn phát triển mạnh công nghiệp, số lượng doanh nghiệp và người lao động ngoại tỉnh đông, địa bàn quản lý rộng khiến yêu cầu quản lý, điều hành ngày càng cao. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở và rõ trách nhiệm là yêu cầu xuyên suốt. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng cho hay: Đảng ủy xã luôn chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từ việc bám nắm địa bàn, lắng nghe và xem xét từng vấn đề, những nội dung phát sinh được kịp thời giải quyết, góp phần ổn định tình hình, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Để nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân làng nghề mây tre đan Xuân Hội, Thường trực Đảng ủy xã Tân Chi trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình hoạt động của làng nghề. Từ những vấn đề được nêu ra, đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư Đảng ủy xã giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, gắn phát triển làng nghề với chương trình OCOP...

Giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương là tăng cường nắm tình hình, sâu sát cơ sở, giải quyết vấn đề từ sớm, từ xa thông qua làm việc trực tiếp, kiểm tra, đối thoại, tiếp dân… Điều đáng chú ý là, qua mỗi cuộc làm việc, mỗi chuyến đi cơ sở, yêu cầu không dừng ở việc “nắm tình hình” mà hướng tới tìm giải pháp cụ thể. Đây chính là cách để chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tiễn, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền thành phố, khi nhiệm vụ quản lý ngày càng lớn, yêu cầu của người dân ngày càng cao và nhiều vấn đề ở cơ sở có tính liên ngành, liên địa bàn. Nếu cấp ủy, chính quyền không sâu sát, việc tổ chức thực hiện dễ rơi vào tình trạng chậm nắm bắt, chậm xử lý; ngược lại, nếu thường xuyên có mặt tại cơ sở, những khó khăn có thể được nhận diện sớm và tháo gỡ ngay từ đầu.

Bám sát địa bàn cơ sở không chỉ để nắm việc mà cần gắn với đối thoại, chỉ đạo, phân công và kiểm tra kết quả; chủ động nhận diện, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, không để những vướng mắc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Hội nghị “Bàn trà mặt trận - lắng nghe dân nói” tại phường Lục Nam triển khai mới đây tạo một kênh thông tin quan trọng để người dân trực tiếp tiếp nhận những chính sách mới, chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Với hình thức trao đổi gần gũi, những ý kiến từ thực tiễn được chuyển tải trực tiếp đến cấp ủy, chính quyền và các tổ chức liên quan. Đây là một cách làm mới góp phần đưa việc nắm tình hình Nhân dân trở nên thường xuyên, chủ động hơn.

Đảng ủy, UBND phường Yên Phong thời gian qua cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, nhất là chú trọng xử lý các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vấn đề tồn tại kéo dài. Kết quả trong 9 tháng năm 2026, 100% đơn thư phát sinh được địa phương giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Mỗi vấn đề được nhận diện sớm, mỗi kiến nghị chính đáng được giải quyết kịp thời sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong Nhân dân và giữ vững ổn định ngay từ cơ sở. Đó là phương pháp công tác khoa học, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của thành phố.