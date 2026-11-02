Sâu sát cơ sở, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm

Sâu sát địa bàn, lắng nghe cơ sở

Trước buổi làm việc với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố Nham Biền, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Dũng cùng đoàn công tác khảo sát khu vực nghĩa trang của tổ dân phố. Kiểm tra thực tế trước khi nghe báo cáo giúp lãnh đạo phường có thêm căn cứ trao đổi với chi ủy, nắm rõ những nhu cầu của người dân sau sắp xếp địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Yên Dũng làm việc với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố Nham Biền.

Tổ dân phố Nham Biền có 3.005 nhân khẩu, Chi bộ có 124 đảng viên. Cùng với yêu cầu ổn định tổ chức, địa bàn đặt ra nhiều vấn đề về hạ tầng phục vụ đời sống. Buổi làm việc tại Nham Biền nằm trong chương trình công tác Thường trực Đảng ủy phường nhằm nắm tình hình các tổ dân phố sau sắp xếp, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn tại địa bàn. Qua khảo sát, nghe báo cáo và trao đổi trực tiếp, những kiến nghị được đặt trong điều kiện cụ thể của từng khu dân cư, giúp cấp ủy có cơ sở xác định nội dung cần tập trung lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Dũng khẳng định, “Thông qua các buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và hệ thống chính trị trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn”.

Ở phường Tiền Phong, việc cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ giúp ghi nhận nhiều vấn đề dân sinh. Trong tháng 10/2026, có 17 đảng ủy viên dự sinh hoạt tại 20 chi bộ; 9 chi bộ phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến hạ tầng, đất đai, môi trường, giáo dục và đời sống Nhân dân. Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Yên Khê đề xuất kiểm tra, khắc phục ngập úng tại nghĩa trang nhân dân khi mưa; bố trí điểm tập kết rác và xe trung chuyển. Cán bộ về dự đã trao đổi, định hướng chi bộ đưa những việc cần tập trung lãnh đạo vào nghị quyết, phân công rõ nhiệm vụ cho đảng viên; chủ động thực hiện nội dung thuộc trách nhiệm; tổng hợp những việc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Tại Chi bộ tổ dân phố Đồng Sơn, ý kiến tập trung vào tình trạng xe vận chuyển phục vụ dự án làm rơi đất, sỏi, ảnh hưởng môi trường; đồng thời đề nghị thông tin kịp thời về các công trình triển khai trên địa bàn để Nhân dân tham gia giám sát.

Một kiến nghị từ kỳ sinh hoạt tháng 8/2026 tại Chi bộ tổ dân phố Thành Công đã được phường chỉ đạo xử lý. Trước tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu tập kết rác thải trên đường Bờ Cả gây ô nhiễm môi trường, đảng viên đề nghị phường quan tâm khắc phục. Ngay sau đó, phường giao cơ quan chuyên môn khảo sát, triển khai xử lý. Đến nay, việc xây dựng, nâng cấp khu tập kết rác đạt khoảng 90% khối lượng, đang được hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng.

Gắn sinh hoạt với nhiệm vụ thiết thực

Để nắm tình hình qua chi bộ, cấp ủy cần tạo điều kiện cho đảng viên tham gia sinh hoạt, thảo luận và phản ánh thực tế. Tại phường Tiền Phong, việc cán bộ trực tiếp về dự đã giúp nhận diện những khó khăn ngay trong tổ chức sinh hoạt.

Hiệu quả dự sinh hoạt chi bộ, làm việc với chi ủy thể hiện ở việc nắm đúng tình hình, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và theo dõi việc giải quyết kiến nghị. Những vấn đề được đảng viên phản ánh cần được xem xét, xử lý theo thẩm quyền, thông tin kết quả về cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tiền Phong cho biết: "Đảng bộ phường có 37 chi bộ trực thuộc. Cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt tại chi bộ phụ trách ít nhất mỗi quý một lần; thực tế, các đồng chí gần như tháng nào cũng về dự. Cán bộ Ban Xây dựng Đảng được phân công mỗi tháng dự sinh hoạt tại 2 đến 3 chi bộ, vừa nắm tình hình, vừa hướng dẫn nghiệp vụ".

Qua dự sinh hoạt, cán bộ phường nhận thấy một số chi bộ có nhiều đảng viên làm công nhân, làm việc theo ca, khó thu xếp thời gian vào ngày thường. Phường hướng dẫn linh hoạt tổ chức sinh hoạt vào Chủ nhật đầu tiên của tháng, lựa chọn thời gian phù hợp. Theo đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, sau điều chỉnh, tỷ lệ đảng viên tham dự tại những chi bộ này từ mức 60-70% tăng lên khoảng 85-90%, có nơi cao hơn.

Tại phường Hạp Lĩnh, sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2026 của Chi bộ tổ dân phố Tiền Ngoài ghi nhận nhiều ý kiến về nâng cấp loa truyền thanh, khắc phục ô nhiễm môi trường, nạo vét cống thoát nước. Đảng viên đề nghị quan tâm chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án, nghiên cứu bố trí quỹ đất xây dựng công trình phúc lợi; đồng thời thảo luận việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút đảng viên trẻ đóng góp xây dựng chi bộ.

Trao đổi tại chi bộ, Bí thư Đảng ủy phường Hạp Lĩnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư, đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát địa bàn; mỗi nghị quyết, chủ trương phải hướng tới giải quyết công việc cụ thể, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đối với đảng viên, cần gương mẫu, gần dân, lắng nghe, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, tạo đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, việc nắm bắt tình hình Nhân dân qua sinh hoạt chi bộ cần được duy trì thường xuyên, gắn liền với kiểm tra địa bàn và đôn đốc giải quyết kiến nghị. Khi cấp ủy bám sát cơ sở, chi bộ lãnh đạo trúng trọng tâm và đảng viên nêu cao trách nhiệm, công tác dự sinh hoạt mới thực sự phát huy hiệu quả, củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.