Tháo gỡ điểm nghẽn trong vận hành chính quyền 2 cấp

Ngày 28/11, tại khách sạn Mường Thanh, phường Hạc Thành, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia với chủ đề Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì buổi hội thảo.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản; PGS.TS Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo … cùng nhiều đại biểu đại diện cho ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tham dự Hội thảo.

Hội thảo cấp Quốc gia Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: BTG Thanh Hóa).

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, trước sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường. Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển đặt ra những yêu cầu quản trị rất khác nhau, đòi hỏi phải có phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tổ chức phát triển.

Mục tiêu mỗi xã, phường sau sắp xếp, không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Qua đó, tạo động lực phát triển từ cơ sở, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Ông Lê Đức Thái mong nhận được những ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, những luận giải có cơ sở khoa học và những đề xuất có giá trị thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, giúp tỉnh nhận diện đúng những điểm nghẽn, lựa chọn được những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực, kiến tạo bước phát triển mới, thực chất trong phát triển.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: BTG Thanh Hóa).

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, tỉnh và xã quan hệ trực tiếp với nhau, nên nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định lại. Sắp xếp tổ chức chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu dẫn đề Hội thảo.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, với quy mô lớn và địa bàn đa dạng, Thanh Hóa cần cách quản trị phù hợp với từng vùng, đồng thời giữ được sự điều phối thống nhất của tỉnh. Để thảo luận đi vào trọng tâm, ông Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề: làm rõ yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa; khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm an ninh, an toàn - nền tảng của phát triển nhanh, bền vững.

PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập trung phân tích "Năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển: Khung phân tích và kiến nghị với Thanh Hóa".

PGSS.TS Lê Văn Chiến phân tích và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển (Ảnh: BTG Thanh Hóa).

Tham luận làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong mô hình mới, đồng thời gợi mở khung phân tích và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển.

PGS. TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu làm rõ "Tư duy quản trị và kiến tạo phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng". Từ đó tập trung luận giải mối quan hệ giữa năng lực quản trị của chính quyền với chất lượng, tốc độ tăng trưởng; những điều kiện để địa phương đạt và duy trì tăng trưởng 2 con số.

Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo một số xã, phường đã trực tiếp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và vấn đề đặt ra trong thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Chuyển hóa kết quả hội thảo thành các kiến nghị chính sách

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất khi gắn với việc bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực thi, nhất là về nhân lực, kinh phí và chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, cần rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện thực hiện nhiệm vụ, chú trọng năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm, cần xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; ...

Tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực thực tế của cán bộ, công chức, xác định rõ những lĩnh vực còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ để có giải pháp khắc phục. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, giúp cán bộ từng bước nâng cao năng lực, chủ động xử lý và giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu trung ương và Thanh Hóa tại Hội thảo (Ảnh: BTG Thanh Hóa).

Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả của Hội thảo, địa phương sẽ xác định 4 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo triển khai thời gian tới.