Sau sắp xếp, Cần Thơ có trường tiểu học 238 lớp, trường THCS 5 phân hiệu

Cụ thể, Trường Tiểu học Ninh Kiều hiện có 1 điểm trường chính và 8 phân hiệu, với 238 lớp/8.009 học sinh. Nhà trường duy trì tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với 100% các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Trong khi đó, Trường THCS Ninh Kiều được tổ chức hoạt động sau sáp nhập với 1 trường chính và 5 phân hiệu, có 143 lớp/6.431 học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trò chuyện với học sinh của Trường Tiểu học Ninh Kiều - Phân hiệu Ngô Quyền. Ảnh: B.N/CTO

Quá trình vận hành mô hình "siêu trường" với nhiều phân hiệu cách xa nhau cũng bộc lộ không ít bất cập: đội ngũ vẫn thừa thiếu cục bộ; lực lượng nhân viên hỗ trợ quá mỏng (trường 8 phân hiệu nhưng chỉ có 2 kế toán); cơ sở vật chất và chất lượng giữa các điểm trường còn chênh lệch.

Ngày 28-9, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại TP. Cần Thơ.

Thứ trưởng đánh giá cao tốc độ tinh gọn đầu mối trường học của Cần Thơ khi hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục rất nhanh và giảm đầu mối rất sâu, từ 1.156 cơ sở xuống còn 406 (giảm hơn 64,88%, vượt mức mục tiêu 50% do Chính phủ đề ra).

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý, để các cơ sở giáo dục vận hành thông suốt, hiệu quả sau sắp xếp, trước hết, TP. Cần Thơ cần rà soát quy chế hoạt động, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của hiệu trưởng, từng phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn, tránh áp dụng quy chế ghép cơ học.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao hệ sinh thái giáo dục và công tác bảo đảm an toàn trường học tại Cần Thơ, đồng thời khuyến khích thành phố tận dụng thế mạnh chuyên môn của đội ngũ quản lý tại các phân hiệu cũ để phát huy các hoạt động ngoại khóa, STEM, Tiếng Anh, AI…