Sau sắp xếp, các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND TPHCM ra sao?

Cơ sở Xã Tân Nhựt, TPHCM của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: PNT

3 trường đại học trực thuộc UBND TPHCM

UBND TPHCM vừa quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn.

Theo quyết định của UBND TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sau sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được Trường Đại học Sài Gòn tiếp nhận, tiếp tục học tập và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định. Đối với viên chức, người lao động, nhà trường bố trí công tác phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm và quy định pháp luật.

Hiện nay, UBND TPHCM có 3 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, gồm Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cơ sở chính tại phường Chợ Quán của Trường Đại học Sài Gòn.

Trường Đại học Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở trình độ đại học và sau đại học. Trường có thế mạnh truyền thống về sư phạm, ngôn ngữ, kế toán - kinh tế, công nghệ thông tin và nghệ thuật.

Bên cạnh đó, trường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên.

Trụ sở chính của trường đặt tại số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán.

Cơ sở 1 tại phường Xuân Hòa; Cơ sở 2 tại phường Sài Gòn; Cơ sở 3 tại phường Bà Rịa; Cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường Bà Rịa.

Ngoài các cơ sở đào tạo, trường còn có ký túc xá tại phường Phú Định, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tại phường Chợ Quán và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tại phường Xuân Hòa.

Trường Đại học Thủ Dầu Một có thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý và sư phạm.

Trường có 2 cơ sở đào tạo: cơ sở 1 rộng hơn 6,67ha tại phường Phú Lợi và cơ sở 2 rộng 57,6ha tại phường Thới Hòa.

Theo cơ cấu tổ chức của trường, ngoài các khoa, viện, trường còn có 2 trường trực thuộc: Trường Kinh tế - tài chính và Trường Luật và quản lý.

Tân sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: TDMU.

Trong khi đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuyên đào tạo các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe. Trường triển khai đào tạo hơn 10 ngành đại học, gồm Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Khúc xạ Nhãn khoa, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng và Y tế công cộng...

Ở trình độ sau đại học, trường đào tạo 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 18 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 10 chuyên ngành bác sĩ nội trú, 11 chuyên ngành thạc sĩ và 4 chuyên ngành tiến sĩ.

Trường có 2 cơ sở đào tạo tại phường Hòa Hưng và xã Tân Nhựt. Hiện trường triển khai nhiều dự án xây dựng, mở rộng quy mô, gồm Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Thành phố, cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện trong ngày và Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường tại Khu Y tế Tân Kiên, Bình Chánh.

Phòng thi tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: FBNT.

Bên cạnh các trường đại học trực thuộc UBND TPHCM, TPHCM còn có Học viện Cán bộ TPHCM - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng được sáp nhập vào Học viện Cán bộ TPHCM; đồng thời, các quyết định về công tác cán bộ cũng được công bố.

Học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng trong hệ thống chính trị; đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu và tư vấn chính sách phát triển TPHCM và vùng.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2026 của Học viện Cán bộ TPHCM.

Ở bậc đại học, Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo 5 ngành, gồm Quản lý nhà nước, Luật, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học và Công tác xã hội.

Dự kiến có 19 trường cao đẳng, không còn trường trung cấp

UBND TPHCM vừa ban hành một loạt quyết định về việc tổ chức lại, sáp nhập và đổi tên các trường cao đẳng trên địa bàn, nhằm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương, trực thuộc Sở GD&ĐT TPHCM, vào Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, trực thuộc UBND TPHCM.

Tân sinh viên Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM. Ảnh: Website nhà trường.

Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng. Sau sắp xếp, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

Tương tự, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Đông Sài Gòn và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM, trực thuộc UBND TPHCM.

Trước đó, UBND TPHCM cũng quyết định tổ chức lại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau sáp nhập, trường mang tên Trường Cao đẳng Y tế TPHCM.

Trường Cao đẳng nghề TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung vào trường.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM. Ảnh: Website nhà trường.

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TPHCM, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, vào Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, trực thuộc UBND TPHCM.

Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND TPHCM, thành phố có 19 trường cao đẳng và 20 trường trung cấp, cơ sở dạy nghề công lập.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, TPHCM dự kiến có 19 trường cao đẳng và không còn trường trung cấp công lập.